Elazığ'da polis çocuklarla kar topu oynadı - Son Dakika

Elazığ'da devriye atan polis ekipleri, çocukların oyun oynama isteğini geri çevirmeyerek onlarla birlikte kar topu oynadı.

Elazığ'da geçen hafta başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı ekiplerin şehir genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları devam ediyor. Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde devriye atan ekipler, oyun oynayan çocukların teklifini geri çevirmeyerek onlarla birlikte kar topu oynadı. Polisler ve çocukların kar topu oynamaları telefon kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ