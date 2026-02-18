Elazığ\'da Ramazan Teravih Namazı Coşkusu

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan ayının ilk teravih namazı yoğun katılımla eda edildi.

Elazığ'da Ramazan ayının ilk teravih namazı nedeniyle camilerde büyük yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, Ramazan-ı Şerif'in ilk namazını kılmak için yatsı ezanı öncesinde camileri tamamen doldurdu. Başta tarihi İzzet Paşa, Saray ve İmam-ı Azam camileri olmak üzere, kent genelindeki tüm ibadethanelerde saf tutan vatandaşlar, Ramazan'ın ilk namazı için bir araya geldi. Caminin iç kısımlarının tamamen dolduğu Elazığ'da, her yaştan vatandaş omuz omuza vererek namaz kıldı.

Namaz öncesinde din görevlileri tarafından Ramazan ayının yardımlaşma ve kardeşlik ruhu üzerine vaazlar verildi. - ELAZIĞ