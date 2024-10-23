Elazığ İl Müftülüğü tarafından sabah namazı buluşması programı düzenlendi.
Nailbey Camisinde düzenlenen programa Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, müftülük personeli, din görevlileri, gençler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda tesbihat, zikir ve salavat okundu. Program daha sonra sohbet ile devam etti. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da Sabah Namazı Buluşması - Son Dakika
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