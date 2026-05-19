Elazığ'da Sağlık Sektörüne Operasyon

19.05.2026 02:04
Elazığ'da 23 kişi, sağlık kuruluşlarındaki sahtecilik ve haksız kazanç iddialarıyla gözaltına alındı.

(ELAZIĞ)- Elazığ'da özel sağlık ve bakım kuruluşlarına yönelik "evrakta sahtecilik" ve "kamu zararına neden olarak haksız kazanç sağlama" iddiaları kapsamında düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 3 özel sağlık kuruluşuna yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında doktor, hemşire, hastane idari personeli ve bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında sabah saatlerinde 18 ev ve 3 iş yerinde arama yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda evrak ve dokümana el konulduğu öğrenildi.

Operasyonun, bazı özel sağlık ve bakım kuruluşlarında "evrakta sahtecilik", "mevzuata aykırı işlem yapılması" ve "kamuyu zarara uğratarak haksız kazanç elde edilmesi" iddiaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Elazığ Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı faaliyetler kapsamında; ilimizde faaliyet gösteren bazı özel sağlık ve bakım kuruluşlarında mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve bu yolla kamu zararına sebebiyet verilerek haksız kazanç sağlandığı yönünde emarelere ulaşılmıştır."

Soruşturmanın gizliliği ve selameti çerçevesinde, bahse konu kuruluşlarda yürütülen iş ve işlemler ile genel kamu sağlığını ve hasta güvenliğini ilgilendiren uygulamalara yönelik iddialar tüm yönleriyle mercek altına alınmıştır. Elde edilen ilk bulgular ve somut deliller doğrultusunda adli süreç derinleştirilmiştir.

Bu kapsamda, aralarında kamu görevlileri ve sağlık sektörü çalışanlarının da bulunduğu toplam yirmi üç (23) şüpheli şahsa yönelik yasal mevzuat çerçevesinde eş zamanlı adli tahkikat başlatılmıştır. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, iddiaların hukuki zeminde netleştirilmesi amacıyla yürütülen arama, el koyma, inceleme ve soruşturma faaliyetleri adli makamların gözetiminde gizlilik esasına riayet edilerek titizlikle sürdürülmektedir.

Kamu kaynaklarının korunması, sunulan hizmetlerin hukuka ve etik ilkelere uygunluğunun denetlenmesi ile vatandaşlarımızın haklarının güvence altına alınması adına yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. Söz konusu sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi hizmetleri devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

