Elazığ'da Şehir Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Şehir Lokantası Açıldı

Elazığ\'da Şehir Lokantası Açıldı

Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla açtığı Şehir Lokantası'nda, ekonomik ve sağlıklı yemekler sunmayı hedefliyor. Lokanta, günde 120 kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip ve dört çeşit yemeği sadece 50 liradan satışa sunuyor.

04.11.2024 14:01  Güncelleme: 14:08
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Elazığ Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirerek her kesime hitap etmesinin yanı sıra ekonomik ve kaliteli yemeklerin sunulduğu Şehir Lokantasını vatandaşın hizmetine açtı. Lokantada, 4 çeşit yemek 50 liradan satılıyor.

Sosyal Belediyecilikte Elazığ Vizyonu sloganıyla başladığı ikinci hizmet döneminde şehri yatırımlarla donatmaya ve Elazığlıların yaşamlarına dokunmaya devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, örnek bir projeyi daha hayata geçirerek Şehir Lokantasının açılışı gerçekleştirildi. Toplam 300 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen ve tekli, çift kişilik ve dört kişilik masalardan oluşan Şehir Lokantasının menüsünde, 4 çeşit yemek yer alacak. Her gün 12.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Şehir Lokantası, toplumun her kesimine hitap edecek. Lezzetli, sağlıklı ve kaliteli yemekleri ekonomik bir şekilde sunacak lokantada vatandaşlar 4 çeşit yemek için sadece 50 lira ücret ödeyecek. Tek seferde 120 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede tasarlanan Elazığ Belediyesi Şehir Lokantası, gün boyu ise bin vatandaşın ihtiyacına cevap verecek.

Elazığ Belediyesi Şehir Lokantasını hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ'ımız dayanışma noktasında bu geleneği en güçlü yaşatan şehirlerin başında geliyor. Bizlerde göreve geldiğimiz günden itibaren her fırsatta dayanışma, birlik ve beraberlikten bahsederek bu kültürümüze katkı sunmanın gayreti içerisindeyiz. Her bir hemşerimizin yaşam kalitesini kolaylaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar bu anlamda çok kıymetli yatırımlar yaptık. Bu yatırımlara bir yenisini bugün Elazığ Belediyesi Şehir Lokantasını açarak ekledik. Malumunuz daha önceki süreçlerde et ve süt kurumu ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde halkımıza uygun fiyatlarla et yedirebilmek için Kültür Park yerleşkemizde mekanımızı açmıştık. Bugün de ikincisi olan Elazığ Belediyesi Şehir Lokantasını açıyoruz. Elazığ'ımızın gözbebeği olan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kültür Merkezimizde 300 metrekarelik alanda ve yine günlük bin kişiye yemek yedirebileceğimiz bu şehir lokantamızı açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Nasip olursa bu hafta içerisinde Elazığ Belediyesi bünyesi altında Halk Ekmek fabrikamızı açacağız. Günlük 40 binin üzerinde kapasiteye sahip olan bu fabrikamızla birlikte halkımıza uygun fiyatlarla ekmek yedirmenin gayreti içerisinde olacağız. Şehir lokantamızda uygun fiyat, hijyenik ve sağlıklı yemek yedirebilmek için burada personellerimizle birlikte hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Bu hizmetin hemşerilerimize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Şehir Lokantası Açıldı - Son Dakika

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