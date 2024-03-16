Elazığ\'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yerel

Elazığ'da bir apartmanın dış kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sırasında bir kadının "Kediler esnektir, kendisi çıkar" yorumu dikkat çekti. İtfaiye personeli uyarılar üzerine işlerine odaklanırken, kendi yöntemleriyle kısa sürede kedi kurtarıldı.

Elazığ'da Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dış kapısının demir korkuluklarına bir kedinin sıkıştığı bildirildi. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye personeli, kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Ancak, operasyon sırasında orada bulunan bir kadın, ilginç bir yorumda bulundu. Kadın, "Kediler esnektir, kendisi çıkar, torunumdan biliyorum" diyerek kurtarma operasyonuna dair görüşünü ifade etti. Bununla birlikte, başka bir kadının da yorum yapması üzerine itfaiye personeli onları uyardı ve kurtarma işlemine odaklanmalarını istedi. İtfaiye personeli, kendi deneyimleri ve bilgileri doğrultusunda hareket ederek, tek bir dokunuşla kediyi kurtarmayı başardı. Kedinin kurtarılması sonrası yine aynı kadınlar, bu yöntemi sorgulayarak, "Öyle olmaz, kendisine zarar verebilir" diyerek yorumda bulunması ise ilginç anlara sahne oldu.

Operasyon sonrası sağlıklı bir şekilde kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı. - ELAZIĞ