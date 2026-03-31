Elazığ'da Siyasi Partilere Güven Kalmadı - Son Dakika
31.03.2026 14:54
Engelli ve emekliler, Halil İbrahim Sarışın'la dertleşti, ekonomik ve adalet sorunlarını dile getirdi.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı Halil İbrahim Sarışın, Elazığ Kapalı Çarşı'da esnafı alışverişe çıkan yurttaşları ziyaret etti.

Anahtar Parti Elazığ İl Teşkilatı, Kapalı Çarşı'da esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. İl Başkanı Halil İbrahim Sarışın'a dertlerini anlatan vatandaşlar, ekonomik kriz ve adalet beklentilerine ilişkin sorunları dile getirdi.

Engelli vatandaş, Halil İbrahim Sarışın ile konuşmasında hiçbir siyasi partiye güveni kalmadığını söyledi ve "Ülkedeki hiçbir siyasi parti bana hitap etmiyor. Ben eskiden Türkiye'de 5 senede bir bizi kim yönetecek diye seçim yapıldığını sanıyordum ama anladım ki biz önümüzdeki 5 senede bizi kim soyacak diye oy veriyormuşuz" dedi.

İl Başkanı Sarışın'la konuşan bir emekli, "Her yönden sıkıntı var. En büyük sorunumuz adalettir. Adalet diye bir şey kalmamış. Biz eziliyoruz" diye konuştu.

"AK Parti'ye üyeyim ama artık oy vermiyorum"

Emekli bir yurttaş, yaşadığı mağduriyeti, "Neye mal olursa olsun; bitsin bu. Bizi mahvettiler. Emekli memurum ben. Bizi çalışandan ayırdılar. Çalışana ne veriyorsa bana da onu veriyordu. 8 bin 77 lirayı bize vermediler. Benim 45 bin lira alacağım var. Alamıyoruz. Vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

Bir başka emekli ise, "AK Parti'ye üyeyim ama artık oy vermiyorum 5-6 yıldır. Ben yüzlerine de söyledim. TEDAŞ'ta çalıştım. Bana 24 bin maaş veriyor. Benim yanımda çalışan işçi de 35 milyon emekli maaşı alıyor. İnşallah gelecekler iyi olur. Devletimize milletimize faydalı olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
