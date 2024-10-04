Elazığ\'da Spor ve Yaşam Kompleksi ile Spor Köyü İnşaatları Tamamlanıyor

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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri kapsamında yükselen Spor ve Yaşam Kompleksi ile Spor Köyü inşa çalışmalarında sona gelindi.

Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan anlayış içerisinde saha çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Başkan Şerifoğulları, iki tesisteki çalışmaları yerinde inceledi.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği vizyon projeler ve ihtiyaca yönelik çalışmaları ile Elazığ'a değer kazandıran Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hicret Mahallesi'nde yer alan Spor ve Yaşam Kompleksi ile Doğukent Mahallesi'nde yükselen Spor Köyü inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Hicret Mahalle muhtarı Murat Gülbasan ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği Başkan Şerifoğulları, ilk olarak 100 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Spor ve Yaşam Kompleksini ziyaret ederek çalışmalarda gelinen aşama ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Geleceğin sporcularının yetişmesinin hedeflendiği toplam 100 bin metrekare alan üzerinde hayat bulan Spor ve Yaşam Kompleksi bünyesinde, 18 bin metrekare alana sahip 480 kişi kapasiteli tribünü ile uluslararası standartlarda atletizm pisti, 480 kişi kapasiteli tribüne sahip 8 bin metrekare alana sahip futbol sahası, 250 kişilik kapalı spor salonu, 550 metre uzunluğunda kros (pisti) parkuru, soyunma odaları, yürüyüş yolları, kafeterya, mescit, kameriyeler, çocuk oyun grupları ve idari bina bulunuyor. Bölgeye değer katacak bu önemli tesis ayrıca vatandaşların aileleriyle huzur ve güven içerisinde vakit geçirecekleri bir alan olarak da düzenleniyor.

Yeni yaşam alanlarının yanı sıra gençlik ve spor yatırımları ile toplumun bütün kesimlerinin modern spor tesisleriyle buluşacağı projeler de hayata geçirmeye devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, Doğukent Mahallesi'nde sona yaklaşılan Spor Köyünde de incelemelerde bulundu. Başkan Şerifoğulları, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Doğukent Mahallesi Itri Cadde'de 38 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Spor Köyü, yeni ve tam donanımlı bir spor kompleksi olarak hizmet verecek olmasının yanında, yepyeni bir yaşam alanı olarak da bölgeye değer kazandıracak. Yapımı tamamlanan ve sadece peyzaj ile çevre düzenlemesi işi devam eden Spor Köyü bünyesinde futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, amfitiyatro ve atletizm pisti, badminton sahası, 390 metrekare alan üzerinde buz pateni pisti, twist oyun alanı, okçuluk alanı barındıran Spor Köyünde geleneksel oyunların oynanacağı alan da bulunuyor. Doğukent Mahallesi Spor Köyünde ayrıca bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları ile yeşil alanlar da bölgeye nefes aldıracak.

Öte yandan, 750 metrekare kullanım alanına sahip Gençlik Merkezi de inşa edildi. Gençlik Merkezinde, çok amaçlı salon, idari birim, kafeterya, masa tenisi, satranç turnuvalarına yönelik 160 metrekare alana sahip salon ve fuaye alanı da vatandaşların hizmetine sunulacak. - ELAZIĞ