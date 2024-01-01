 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Ziyaret Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Ziyaret Edildi

Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri olan Eymen, Doğu ve Asilhan isimli bebekler, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Elazığ il protokolü, yeni doğan bebekleri ziyaret ederek altın hediye etti.

Elazığ\'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Ziyaret Edildi
01.01.2024 - 00:58,  Güncelleme: 01:00
Abone Ol

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Eymen, Doğu ve Asilhan olurken, il protokolü yeni doğan bebekleri ziyaret ederek altın hediye etti.

2024 yılının ilk bebekleri Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Büşra ve Kadir Canpolat çiftinin Eymen, Ümmügülsüm ve Durukan çiftinin Asilhan, Belgin ve Emre çiftinin Doğu adında çocukları dünyaya geldi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya öncülüğünde Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret edip altın taktı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şehir Hastanesi, Kadir Canpolat, Fethi Sekin, Elazığ, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Ziyaret Edildi - Son Dakika


00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi

Son Dakika
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 01:24:48. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Ziyaret Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement