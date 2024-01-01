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Elazığ'da Yılbaşı Huzurlu Geçti - Son Dakika
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Elazığ'da Yılbaşı Huzurlu Geçti

Elazığ Valisi Ömer Toraman, yılbaşının sakin ve huzurlu geçtiğini belirterek, tüm vatandaşlara teşekkür etti. Vali Toraman, güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Elazığ'da yılbaşı şu ana kadar kazasız ve belasız geçiyor.

Elazığ\'da Yılbaşı Huzurlu Geçti
01.01.2024 - 00:02,
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Elazığ'da yılbaşının sakin ve huzurlu geçtiğini belirten Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Bunun için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm kolluk personeli sahada. Vatandaşımızın emniyeti için görev yapıyorlar" dedi.

2024'e az bir süre kala Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Malatya yolunda bulunan kontrol noktasında nöbet tutan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Ziyarette güvenlik güçlerine baklava ikram eden protokol üyeleri, yeni yıllarını da kutladı. Burada sürücülerin de yeni yılı kutlayan il protokolü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ekipler ile bir araya geldi.

Vali Toraman yaptığı açıklamada, "Yılı bitiriyoruz. 2024 yılına geçiyoruz. Dolasıyla bu güne mahsus olmak üzere vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için öncelikli olarak tüm tedbirlerimizi aldık. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığımız gerekli planlamalarını yaptı. Tüm personelimiz şuanda sahada. Hepsini ziyaret ettik. Şuana kadar Elazığ'da yılbaşı sakin ve huzurlu geçiyor. Bunun için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm kolluk personeli sahada. Vatandaşımızın emniyeti için görev yapıyorlar. Kazasız belasız bu günü de atlatırız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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