Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Ticari taksinin ters döndüğü zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

26.02.2024 03:21  Güncelleme: 03:22
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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 otomobil birbirine girdi. Ticari taksinin ters döndüğü zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ\'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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