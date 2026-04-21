Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı Sarışın'a Esnaf Dert Yandı: Adalet AKP Adaleti Olmuş, Devlet Adaleti Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 11:37  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Halil Sarışın, esnaf ziyaretlerinde ekonomi ve adalet konularında endişelerini dile getiren esnaflarla bir araya geldi. Esnaflar, artan ruhsat ücretleri ve toplumsal huzursuzluğu ele aldı.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Halil Sarışın, Elazığ'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sarışın'a konuşan bir esnaf, "Hırsızlık, yolsuzluk diz boyu. 2024 yılında dükkanda inşaat işi yaptım. 4 bin liraydı ruhsat. 2025'te bir karar almış. Şimdi 4 bin liradan 53 bin liraya çıkmış. Diyarbakır'da aynı iş, aynı sistem 8 bin lira. Diyarbakır'daki adam aynı işe 8 bin veriyor, ben işyerimi değiştirdim 53 bin lira verdim. Bir ülkenin resmi dini adalet olacak. Adalet yoksa devlet yoktur. Adalet AKP adaleti olmuş, devlet adaleti değil" dedi.

Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı Sarışın, partisinin il teşkilatıyla birlikte Elazığ'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Sarışın'ın konuştuğu bir esnaf ekonominin tükendiğini ve bu durumun toplumda ahlaki çöküşe yol açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı gibi. Umutsuzluğa kapılıyoruz ama umutsuzluğa kapılmamak gerek. Bu ülke hepimizin, bir şeyler yapılmalı. Kral çıplak. Çocuklarımız için üzülüyorum. Onlara güzel bir gelecek bırakamayacağız. O heyecan kalmadı. Çok keyifsizim. Kimse keyifli değil artık. Güleryüz ifadesini unuttuk. Çarşıya, pazara gidiyoruz öyle. Güler yüz bitti, emojilerde kaldı. 35 yıldır tanıdığım bir sürü müşterim var. Hepsinin psikolojisi bitti, ekonomi bitti. Ekonomiyi alınca ahlak da bozuldu. Ekonomi sağlanamayınca, insanların ekonomik refahı olmayınca ahlak da bozuluyor. Uyuşturucu, fuhuş suçların artmasının sebebi ekonomidir. Biz vazgeçmiş değiliz. Ama kral çıplak. İnsanların bunu görmesi gerekiyor. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz, hata ve sorun burada. Dur demek lazım, yenilemek lazım. Bir yol gösterici, eğitici baş lazım bize."

İl Başkanı Sarışın'a konuşan bir başka esnaf da Elazığ Belediyesi'nin işyeri açma ruhsatı için istediği paranın çok yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yükümüz ağır. Hırsızlık, yolsuzluk diz boyu. 2024 yılında işyeri açma ruhsatını göstereyim. Dükkanda inşaat işi yaptım. 4 bin liraydı ruhsat. 2025'te bir karar almış. Şimdi 4 bin liradan 53 bin liraya çıkmış. Diyarbakır'da aynı iş, aynı sistem 8 bin lira. Diyarbakır'daki adam aynı işe 8 bin veriyor, ben işyerimi değiştirdim 53 bin lira verdim. Bir ülkenin resmi dini adalet olacak. Adalet yoksa devlet yoktur. Adalet AKP adaleti olmuş, devlet adaleti değil."

Son günlerde yaşanan olaylardan dolayı yaşadığı huzursuzluğu dile getiren bir esnaf ise şunları söyledi:

"Biz artık ekonomiyi geçtik. Huzur kalmadı ülkede. Değişimin şart olduğuna dair herkeste bir algı olduğunu gözlemliyorum. Bu algının yenilmesi lazım. Her şeyden önce toplumun çok acil toparlanması lazım. Gittikçe kötüye gidiyoruz ülke olarak. Memlekette haram helal konusu bitti. Nereden gelirse gelsin diyorlar. Geçtiğimiz dönem belediyedeki yolsuzlukları gördük. Parayı veren 30 kata imar aldı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 12:03:46.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.