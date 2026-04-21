Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı Sarışın'a Esnaf Dert Yandı: Adalet AKP Adaleti Olmuş, Devlet Adaleti Değil

Haber: Sakine Serra TAYLAN

Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Halil Sarışın, Elazığ'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı Sarışın, partisinin il teşkilatıyla birlikte Elazığ'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Sarışın'ın konuştuğu bir esnaf ekonominin tükendiğini ve bu durumun toplumda ahlaki çöküşe yol açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı gibi. Umutsuzluğa kapılıyoruz ama umutsuzluğa kapılmamak gerek. Bu ülke hepimizin, bir şeyler yapılmalı. Kral çıplak. Çocuklarımız için üzülüyorum. Onlara güzel bir gelecek bırakamayacağız. O heyecan kalmadı. Çok keyifsizim. Kimse keyifli değil artık. Güleryüz ifadesini unuttuk. Çarşıya, pazara gidiyoruz öyle. Güler yüz bitti, emojilerde kaldı. 35 yıldır tanıdığım bir sürü müşterim var. Hepsinin psikolojisi bitti, ekonomi bitti. Ekonomiyi alınca ahlak da bozuldu. Ekonomi sağlanamayınca, insanların ekonomik refahı olmayınca ahlak da bozuluyor. Uyuşturucu, fuhuş suçların artmasının sebebi ekonomidir. Biz vazgeçmiş değiliz. Ama kral çıplak. İnsanların bunu görmesi gerekiyor. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz, hata ve sorun burada. Dur demek lazım, yenilemek lazım. Bir yol gösterici, eğitici baş lazım bize."

İl Başkanı Sarışın'a konuşan bir başka esnaf da Elazığ Belediyesi'nin işyeri açma ruhsatı için istediği paranın çok yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yükümüz ağır. Hırsızlık, yolsuzluk diz boyu. 2024 yılında işyeri açma ruhsatını göstereyim. Dükkanda inşaat işi yaptım. 4 bin liraydı ruhsat. 2025'te bir karar almış. Şimdi 4 bin liradan 53 bin liraya çıkmış. Diyarbakır'da aynı iş, aynı sistem 8 bin lira. Diyarbakır'daki adam aynı işe 8 bin veriyor, ben işyerimi değiştirdim 53 bin lira verdim. Bir ülkenin resmi dini adalet olacak. Adalet yoksa devlet yoktur. Adalet AKP adaleti olmuş, devlet adaleti değil."

Son günlerde yaşanan olaylardan dolayı yaşadığı huzursuzluğu dile getiren bir esnaf ise şunları söyledi:

"Biz artık ekonomiyi geçtik. Huzur kalmadı ülkede. Değişimin şart olduğuna dair herkeste bir algı olduğunu gözlemliyorum. Bu algının yenilmesi lazım. Her şeyden önce toplumun çok acil toparlanması lazım. Gittikçe kötüye gidiyoruz ülke olarak. Memlekette haram helal konusu bitti. Nereden gelirse gelsin diyorlar. Geçtiğimiz dönem belediyedeki yolsuzlukları gördük. Parayı veren 30 kata imar aldı."