Elazığ GSB Yurtları Öğrencileri Mutlu Ediyor - Son Dakika
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Elazığ GSB Yurtları Öğrencileri Mutlu Ediyor

Elazığ GSB Yurtları Öğrencileri Mutlu Ediyor

Elazığ'daki GSB yurtları, sosyal alanları ve imkanlarıyla öğrencilerin memnuniyetini artırıyor.

04.11.2024 11:54
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Elazığ'da GSB yurtları, sunduğu sosyal alanlar ve imkanlarla öğrencilerin memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Öğrenciler, ders dışı vakitlerini değerlendirebilecekleri bu alanlarda sosyalleşirken, aynı zamanda çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları, üniversite öğrencilerine sunduğu konforlu imkanlarla dikkat çekiyor. Kentte yaklaşık 10 bin öğrenciye barınma imkanı sağlayan GSB yurtları, her odasında özel kullanım alanlarının yanı sıra spor salonlarından resim ve müzik atölyelerine kadar birçok sosyal tesisiyle öğrencilere adeta otel konforu sunuyor. Yurtlarda sağlanan sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanları, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Ayrıca açılan çeşitli kurslarla da gençlerin yeni beceriler kazanmaları teşvik ediliyor.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 1. sınıf öğrencisi Şevval Akcanlı, Sare Ana Kız Yurdunda kaldığını ve yurttan genel olarak memnun olduğunu belirtti. Akcanlı, "Özellikle aktivite açısından çok memnunum. Erbane çalıyorum ve çalışmam için birçok imkan var. Kış Bahçesi ve Genç Ofis gibi alanlarda prova yapabiliyorum. Bu konuda çok mutluyum. Barınma gibi tüm ihtiyaçlarımızı da karşılayabiliyoruz" dedi.

Harput Kız Öğrenci Yurdunda kalan konservatuvar 4. sınıf öğrencisi Saliha Kaya ise dört senedir yurtta kaldığını ve genel olarak yurdun konumundan ve imkanlarından memnun olduğunu ifade ederek, "Kampüs içinde olması bizim için büyük bir avantaj. Kış Bahçesi ile birlikte güzel bir ortam oluşmuş. Çok memnunuz, ancak son sınıfta olduğum için biraz üzgünüm; sadece bir yıl daha burayı kullanabileceğim" diye konuştu.

Öğrencilerden Elanur Avcı da "Genel olarak yurdumdan memnunum. Kış Bahçesi'nde vakit geçirip çay ve kahve içebiliyoruz. Genç Ofis'te de vakit geçirme imkanımız var. Yurdumdan memnunum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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