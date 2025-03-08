Elazığ\'ın Okçular Köyü 15 Yıldır Depremi Unutmuyor

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2010'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde en çok hasarın oluştuğu Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde hayatını kaybeden vatandaşlar, aradan geçen 15 yıla rağmen unutulmadı. Depremde sevdiklerini kaybeden köy sakinleri, yaşadıkları acıyı ve devletin o günden beri kendilerine sunduğu desteği dile getirdi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde büyük yıkıma yol açan deprem, köy halkının hafızasında tazeliğini koruyor. Depremde sevdiklerini kaybeden köy sakinleri, yaşadıkları acıyı unutamasa da devletin o günden bu yana kendilerine sunduğu desteği minnetle anıyor. Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar, devletin kısa sürede yeni konutlar inşa ederek mağduriyetlerini giderdiğini belirtti.

"Depremde annemi, babamı ve eşimi kaybettim"

Okçular depreminde yakınlarını kaybeden köy sakinlerinden Burhanettin Yüksel ise "Depremin üzerinden 15 sene geçti ama insan unutamıyor. Depremde annemi, babamı ve eşimi kaybettim. Allah, kimseye bu acıyı göstermesin. Bu Allah'ın bize bir ikazıdır, bizler de bu ikaza uyarak toplum olarak bundan en iyi dersi almamız gerektiğini düşünüyorum. Rabbim devletimize ve TSK'ya zeval vermesin. Depremin ilk anından itibaren yanımızdaydılar, tüm sıkıntılarımızı giderdiler" şeklinde konuştu.

"Evsiz kaldık, devletimiz bize ev verdi"

Deprem anında ailesiyle büyük bir yıkım yaşadığını dile getiren İshak Yüksel, "Okçular depreminde buradaydım. Bütün ailemiz enkazın altından çıkardım. Amcamı, yengemi, gelinlerini enkazın altından biz çıkardık. Bize yardım eden devletimizde ve herkesten Allah razı olsun. Devletimiz bize yetişti ve her zaman yardım etti. Evsiz kaldık, devletimiz bize ev verdi. 8 Mart bizde hem Kadınlar Günü hem de köyümüzdeki yaşanan deprem acısını hatırlatıyor" dedi.

Köy imamlık yapan Okan Akyüz, devletin desteğiyle köydeki yaşamın normale döndüğünü belirterek, "2018'de Okçular'a tayinimiz çıktı. 7 senedir, köyümüzde güzel bir görev süresi devam ediyor. Her konuda birbirimize destek oluyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize daha verimli katkımız nasıl olur diye çalışıyoruz. Büyüklerimizin söylediğine göre, 2010 yılındaki Okçular depreminin ardından bir yıl içerisinde evler yapılıp teslim edilmiş. Köyümüzde herhangi bir sıkıntı görünmüyor" dedi.

Okçular Köyü Muhtarı Celal Kahraman da "Acılarımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. 2010 yılında deprem oldu. Devletimiz 140 tane konutu yeniden inşa etti. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Öğretmenler de Elazığ'dan geldiler, kendilerine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

8 Mart 2010'da Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde 41 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralanmıştı. Deprem en çok Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde tahribata neden olmuştu. - ELAZIĞ