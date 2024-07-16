Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, tebrik çiçeği yerine depremzedelere yardım çağrısı yaptı

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Elazığ Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, tebrik çiçeği göndermek isteyen kişilerin depremden etkilenen kişilere yardım için AFAD'a bağışta bulunmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tokat Valiliğinden Elazığ Valiliğine atanan Numan Hatipoğlu, tebrik için çiçek gönderilmemesini talep ederek 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlara yardım için AFAD'a bağışta bulunmalarını talep etti. - ELAZIĞ