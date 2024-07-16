Elazığ Jandarması, Kovancılar JÖH\'e acil durum eğitimi verdi

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kovancılar Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli personele acil durum eğitimi verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kovancılar Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeline, muhtemel afet ve acil durum halinde meydana gelebilecek sorunların en aza indirilmesi amacıyla imkan ve kabiliyet kazandırılarak, AFAD çadırı tanıtımı, kurulması ve sökülmesi konularında eğitim verildi. Eğitimlerin belirli periyotlarda devam edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ