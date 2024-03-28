Elazığ Kapalı Çarşı\'da Ramazan Bereketi

Elazığ'da bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da Ramazan bereketi yaşanıyor.
Elazığ'da 11 ayın sultanı Ramazan'da iftar ve sahur alışverişi yapan vatandaşlar esnafın da yüzünü güldürüyor. Hurmasından orciğine, balından peynirine olmak üzere her türlü yöresel ürün bulunan Kapalı Çarşı'da Ramazan ayı ile alışveriş yoğunluğu yaşandı. Alışveriş yapmak için Kapalı Çarşı'ya gelen vatandaşlar, kendi bütçelerine göre Ramazan alışverişi yapıyor. Çarşıda yoğunluk olduğunu belirten esnaf, bayrama bir hafta kala yoğunluğun daha da artacağını dile getirdi.
Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kapalı Çarşı'nın talep gördüğünü belirten Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Emir, "Özellikle hurma, ceviz, nişasta, peynir ve baharata vatandaşlar tarafından bayağı rağbet gösteriliyor. Ramazan ayının ortaları vasat geçse de Ramazan'ın ilk günleri ve bayrama yakın bayağı yoğun geçiyor" dedi.
Ramazan ayının kendine has manevi bir ortamı olduğunu belirten Kapalı Çarşı'nın ilk esnafından Nevzat Kızılelma, "Özellikle bizim Elazığ'ımızda bulunan Kapalı Çarşı'mız, bu manevi atmosferi çok iyi yansıtıyor. Hediyelik ürünler olsun, hurma, badem şekeri, yağlı ve peynirli ekmekler Ramazan ayında daha fazla tüketilen ürünlerdir. Rabb'ime binlerce şükürler olsun. İçimiz buruk bir Ramazan ayı geçiriyoruz ve bunun büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz burada bilmiyoruz ki ne yiyip içelim ama Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz çok büyük bir acı içerisindeler, bu da bizi yaralıyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ
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