Elazığ TOKİ Sakinlerinden Eksik Hizmet Tepkisi: "Aidat Ödüyoruz Ancak Hizmet Alamıyoruz" - Son Dakika
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Elazığ TOKİ Sakinlerinden Eksik Hizmet Tepkisi: "Aidat Ödüyoruz Ancak Hizmet Alamıyoruz"

07.07.2026 12:42  Güncelleme: 13:56
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Elazığ Sarıçubuk Köyü'ndeki TOKİ konutlarına yerleşen depremzedeler, yüklenici firmanın eksikleri tamamlamadığını, site yönetiminin aidatlara rağmen hizmet sunmadığını ve belediyenin altyapı ile ulaşım sorunlarını çözmediğini iddia etti.

(ELAZIĞ) -Haber: Serra TAYLAN

Elazığ'ın Sarıçubuk Köyü'nde inşa edilen TOKİ konutlarına yerleşen depremzedeler, yüklenici firmanın eksikleri tamamlamadığını, site yönetiminin topladığı aidatlara rağmen yeterli hizmet sunmadığını ve belediyenin altyapı ile ulaşım başta olmak üzere temel sorunlara çözüm üretmediğini öne sürdü.

Yaklaşık bir yıl önce teslim edilen Sarıçubuk TOKİ Konutları'nda yaşayan vatandaşlar, konutlarda eksik imalatların bulunduğunu, ortak alanların yeterince temizlenmediğini, altyapı ve ulaşım sorunlarının ise devam ettiğini iddia etti.

Site sakinlerinden Nevzat Yaman, yüklenici firmanın eksik işleri tamamlamadığını savunarak, "Yönetim, belediye ve müteahhit firma üzerine düşen hiçbir sorumluluğu yerine getirmemiş durumda. Yapılmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen her taraf eksik bırakılmış. Burada yaklaşık 50 santimetrelik bir boşluk oluşmuş. Üzerini sadece toprakla kapatmışlar. Oysa altı tamamen boş. Buradan bir çocuk geçtiği sırada mermerler çökerse bunun hesabını kim verecek? Yönetim mi, TOKİ mi, yoksa yüklenici firma mı?" dedi.

Yaman, firma yetkililerine durumu ilettiğini ancak bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtti.

Kış aylarında da eksik imalatlar nedeniyle sorun yaşadıklarını ifade eden Yaman, "Rüzgar sürekli içeri giriyordu. Kendi imkanlarımla köpük ve silikon kullanarak boşlukları kapatmaya çalıştım. Buna rağmen firma herhangi bir çalışma yapmadı?" diye konuştu.

"AİDAT ALINIYOR ANCAK HİZMET VERİLMİYOR"

Site yönetimini de eleştiren Yaman, şunları kaydetti:

"Aidatı ödemediğimizde hemen icra takibi başlatılıyor. Ancak temizlik istediğimizde 'ödenek yok' deniliyor. Yaklaşık bin 700 konuttan her ay yaklaşık 1 milyon lira aidat toplanıyor. Buna rağmen burada yalnızca dört personel çalışıyor. Geçen yıl ağustos ayında taşındım. O günden bu yana doğru düzgün temizlik yapılmadı. Çöpler bazen üç-dört günde bir toplanıyor. Sorunlarımızı ilettiğimizde ise çözüm yerine olumsuz tavırlarla karşılaşıyoruz. Yetkililerin yönetimi denetlemesini istiyoruz."

Belediye hizmetlerinin de yetersiz olduğunu öne süren Yaman, "Fen İşleri Müdürlüğü ile defalarca görüştüm ancak 'ödenek yok' cevabını aldım. Yolların durumuna bakın. Elazığ Belediyesi burada yeterli çalışma yapmıyor. Olası bir kazanın sorumluluğu ilgili kurumlara ait olacaktır" diye konuştu.

Elazığ'ın bir mahallesi olmasına rağmen bakkal, cami, aile sağlığı merkezi ve okul bulunmadığını anlatan Yaman, "Çocuklarımın aşısı için şehir merkezine gitmek zorunda kalıyorum. Bir ekmek almak için bile ulaşım masrafı yapmak zorunda kalıyoruz. Yaklaşık bin 700 hanenin bulunduğu bölgede otobüs seferleri iki saatte bir yapılıyor. Bu kadar nüfusun yaşadığı bir yer için ulaşım yetersiz" dedi.

"KAPIMIZIN ÖNÜNDEKİ ÇÖPLERİ KENDİMİZ TOPLUYORUZ"

Site sakinlerinden Özgür Ateş de temizlik, ulaşım ve sosyal donatı eksikliklerinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Çöplerimizin sabah saatlerinde alınması gerekiyor ancak çoğu zaman alınmıyor. Kediler ve köpekler çöpleri dağıttığı için artık çöplerimizi kendimiz taşımak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahallede market ve diğer temel ihtiyaç noktalarının bulunmadığını anlatan Ateş, "Çarşıdan alışveriş yapıp eve geliyoruz. Sonra bir eksiğimiz çıkınca tekrar merkeze gitmek zorunda kalıyoruz. Burada market, bakkal, cami gibi temel ihtiyaçları karşılayacak yerler yok. Evlerimizin duvarlarında çatlaklar var. Doğal gaz kullanmamıza rağmen evler yeterince ısınmıyor. Aidatlarımız düzenli alınıyor ancak temizlik hizmeti verilmiyor. Hizmet verilmeyecekse aidat da alınmasın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Elazığ, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ TOKİ Sakinlerinden Eksik Hizmet Tepkisi: 'Aidat Ödüyoruz Ancak Hizmet Alamıyoruz' - Son Dakika

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