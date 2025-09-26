Elazığ Valiliği'nden CHP Lideri Özgür Özel'e Açıklama - Son Dakika
Elazığ Valiliği'nden CHP Lideri Özgür Özel'e Açıklama

26.09.2025 16:52  Güncelleme: 16:57
Elazığ Valiliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışında binaların eğitim-öğretime açık olmadığını ve kendilerine bilgi verilmediğini açıkladı. Açılış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Elazığ Valiliği, CHP lideri Özgür Özel'in açılışını yaptığı Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin geçici kabulüyle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini ve binaların eğitim-öğretime açık olmadığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen yıkıcı depremde ağır hasar alan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeniden inşasının tamamlanmasının ardından dün açılışına katıldı.

AÇILIŞ KENTİ KARIŞTIRDI, VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Açılış sonrası Elazığ Valiliği'nce yapılan açıklamada, binaların eğitim-öğretime açık olmadığını ve kendilerine bilgi verilmediğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada "İlimiz Gazi MTAL binası 2020 depremlerinden sonra hasar almış ve yeniden yapım süreci İBB tarafından üstlenilmekle birlikte binaların yapım süreci devam etmektedir. Okulun geçici kabulü ile ilgili olarak kurumlarımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır.

Binalarımız eğitim ve öğretime de açık değildir. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in açılış programı tamamen İBB tarafından, Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hiçbir ön görüşmede bulunulmadan gerçekleştirilmiştir. Devlet teamüllerinde ilde yapılacak programların gerçekleştirilmesinin usul ve esasları bellidir" denildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
