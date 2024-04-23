Elazığ Valiliği'ne oturan öğrenci deprem nedeniyle yapı stoklarına dikkat çekti - Son Dakika
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Elazığ Valiliği'ne oturan öğrenci deprem nedeniyle yapı stoklarına dikkat çekti

Elazığ Valiliği\'ne oturan öğrenci deprem nedeniyle yapı stoklarına dikkat çekti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Elazığ Valiliği makamına oturan öğrenci Ensar Doruk Tanış, deprem nedeniyle yapı stoklarına dikkat çekti. Tanış, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kullanılan sismik izolatörleri örnek göstererek, bu sistemin tüm binalara uygulanabileceğini ifade etti.

23.04.2024 14:14
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Elazığ Valiliği makamına oturan öğrenci Ensar Doruk Tanış'ın ilk icraatlarından birisi deprem nedeniyle yapı stokları oldu. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kullanılan sismik izolatörleri örnek gösteren Tanış, bunun tüm binalara uygulanabileceğini ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar protokol makamlarına oturdu. Elazığ Valiliği koltuğuna ise Mezre Ortaokulundan 7. sınıf öğrencisi Ensar Doruk Tanış oturdu. Makamı Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'dan alan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın ilk icraatı Harput'ta uzay gözlem evi kurmak ve deprem oldu. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kullanılan sismik izolatörleri örnek gösteren Tanış, bunun tüm binalara uygulanabileceğini ifade etti.

Tüm çocukların bayramını kutlayan Ensar Doruk Tanış, "23 Nisan Türkiye'de ve dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bize bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu koltukta oturmaktan onu ve kıvanç duyuyorum. Çünkü ben bu koltuktan sadece Ensar Doruk Tanış olarak değil, aynı zamanda tüm Elazığ çocuklarını temsilen oturuyorum. Harput'ta uzayı gözlemleyecek bir teleskopun bulunduğu uzay gözlem evini yaptırmak istiyorum. Bazı binalar aşırı derecede sağlam bazıları ise kötü yapılmış. Mesela Şehir Hastanesinin yapımında kullanılan sismik sistem Elazığ depremini 3.3 büyüklüğünde hissetmesini sağlamış. Bunu tüm konutlara uygulamayı düşünüyorum" dedi.

Her çocuğun çok kıymetli olduğunu dile getiren Vali Ömer Toraman ise "Biz onların geleceğe hazırlıklı ve donanımlı bir şekilde yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Bugün ki devri teslim töreni de aslında bu konuda geleceği olan bakışımızın bir göstergesidir. Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimizden de o derece emin olacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Valiliği'ne oturan öğrenci deprem nedeniyle yapı stoklarına dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Valiliği'ne oturan öğrenci deprem nedeniyle yapı stoklarına dikkat çekti - Son Dakika
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