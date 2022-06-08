Elazığlı Esnaf: "Bana Diyorlar Ki, 'Konuşma, Sen Esnafsın.' Konuşurum, Korkmuyorum. Temennimiz Değişsin Artık" - Son Dakika
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Elazığlı Esnaf: "Bana Diyorlar Ki, 'Konuşma, Sen Esnafsın.' Konuşurum, Korkmuyorum. Temennimiz Değişsin Artık"

08.06.2022 19:49

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Elâzığ İl Yönetim Kurulu üyesi Nihan Yeşilgül Çelik’in dinlediği esnaf, “Bana diyorlar ki, ‘konuşma, sen esnafsın.’ Ben konuşurum, getirsin anahtar vursun, korkmuyorum. Benim korktuğum yukarıda. Temennimiz değişim, temennimiz değişsin artık” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Elazığ İl Yönetim Kurulu üyesi Nihan Yeşilgül Çelik'in dinlediği esnaf, "Bana diyorlar ki, 'konuşma, sen esnafsın.' Ben konuşurum, getirsin anahtar vursun, korkmuyorum. Benim korktuğum yukarıda. Temennimiz değişim, temennimiz değişsin artık" dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Elazığ İl Başkanlığı, kentte faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Bir esnaf, DEVA Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Nihan Yeşilgül Çelik ve il yöneticilerine şunları söyledi:

"Bu kadar hırsızlığa rağmen varız. Bu bir travma. Suratlarımız düştü, umutsuzluk çöktü. Ne yapıyoruz ne yapmıyoruz belli değil. Ne konuşuyoruz belli değil. Hakikaten bu çok ciddi bir travma. Geçen zaman içerisinde düzelir diye umut ediyoruz inşallah."

Bir başka esnaf ise şöyle konuştu:

"Ben açık da olabilirim kapalı da olabilirim. Ben kapalılığı Müslümanlık olarak görmüyorum. Yani kapanmak Müslümanlık değildir.  Ben bunu kendime yakıştırdığım için giyiniyorum. Senin giyimini de çok beğeniyorum. Kimse kimsenin giyimine, başörtüsüne, dinine bu işi alet etmesin. Bana diyorlar ki 'konuşma, sen esnafsın.' Ben konuşurum, getirsin anahtar vursun, korkmuyorum. Benim korktuğum yukarıda. Temennimiz değişim, temennimiz değişsin artık."

Bir vatandaş ise, "Çok sıkıntı var. Bu bizi direkt etkilediği için konuşalım. Çok haksızlık var. Ben şahsen kendi adıma umutsuzum" diye konuştu.

Elazığlı Esnaf: Bana Diyorlar Ki, 'Konuşma, Sen Esnafsın.' Konuşurum, Korkmuyorum. Temennimiz Değişsin Artık
Elazığlı Esnaf: Bana Diyorlar Ki, 'Konuşma, Sen Esnafsın.' Konuşurum, Korkmuyorum. Temennimiz Değişsin Artık
Elazığlı Esnaf: Bana Diyorlar Ki, 'Konuşma, Sen Esnafsın.' Konuşurum, Korkmuyorum. Temennimiz Değişsin Artık
Elazığlı Esnaf: Bana Diyorlar Ki, 'Konuşma, Sen Esnafsın.' Konuşurum, Korkmuyorum. Temennimiz Değişsin Artık

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Demokrasi, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığlı Esnaf: 'Bana Diyorlar Ki, 'Konuşma, Sen Esnafsın.' Konuşurum, Korkmuyorum. Temennimiz Değişsin Artık' - Son Dakika

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