Elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Yerel

Elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde, elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın vatandaşların korku yaşamasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Tedaş ekipleri sevk edildi ve erken müdahale sayesinde facia önlenmiştir. Direk ve panonun yenilenmesi için bakım ve onarım çalışması başlatılmıştır.

15.02.2024 19:01  Güncelleme: 19:04
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Elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, elektrik direğinde meydana gelen kısa devre sebebiyle çıkan yangın vatandaşların korku yaşamasına neden oldu.

İlçede Denizhan Mahallesi, Yozgat Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik direğinden inşaat sahasına giden abone hattında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kısa devre meydana geldi. Kısa devre nedeniyle duyulan patlama sesleri ve alevler çevredekilerin panik dolu anlar yaşamasına neden olurken yangın an ve an kamaralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine Tedaş ekipleri sevk edildi.

'Erken müdahale faciayı önledi'

Elektrik direğinde yangının başlaması ile yapılan ihbara hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.

Ekipler tarafından direk ve panonun yenilenmesi için bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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