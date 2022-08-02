Elektrik sayacı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Elektrik sayacı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

02.08.2022 01:45

Elektrik sayacı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı Eskişehir'de girdiği bir apartmandan bisiklet ve elektrik sayacı çaldığı iddia edilen şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Elektrik sayacı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de girdiği bir apartmandan bisiklet ve elektrik sayacı çaldığı iddia edilen şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi Hisarönü Sokak'ta bulunan bir apartmana hırsız girdi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre bisiklet ve elektrik sayacı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, apartmandan elinde pazar arabasıyla ve bisikletle çıktıktan sonra hızla uzaklaştı.

Olayı fark eden apartman sakinlerince polis ekiplerine yapılan ihbar doğrultusunda başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elektrik sayacı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik sayacı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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