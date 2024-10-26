Elektrik Sayaçları Okunmuyor, Vatandaşlar Mağdur - Son Dakika
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Yerel

Elektrik Sayaçları Okunmuyor, Vatandaşlar Mağdur

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Çorum'un Osmancık ilçesinde elektrik sayaçlarının geç okunması, vatandaşları yüksek fatura ödemeye zorluyor.

26.10.2024 19:08
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Elektrik sayaçlarının okunmamasına tepki gösteren vatandaşlar: "Kota aşıldığı için fazla para ödemek zorunda kalıyoruz"

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde bazı mahalle ve köylerde elektrik sayaçlarının okunmaması tepkilere neden oluyor.

Osmancık ilçesinde bazı mahalle ve köylerde elektrik sayaçlarının zamanında okunmamasına tepki gösteren vatandaşlar, geç okunan elektrik sayaçlarının mağduriyete neden olduğunu ifade etti.

Koyunbaba Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Öysal, hem iş yerinin hem de evinin elektrik sayaçlarının bazen 2 bazen de 3 ayda bir okunduğunu, bundan dolayı kota aşımından kaynaklı fazla para ödemek zorunda kaldığını iddia ederek, "5. ve 7. ay arasında elektrik sayaçlarımız okunmadı. Normalde aylık olarak 300-350 lira arasında ödemiş olduğumuz faturalar 60 gün içinde bin 215 lira olarak geldi. En son faturamız temmuz ayında geldi. 3 aydır elektrik sayaçlarımız hala okunmadı. Elektrik sayaçlarımızın okunmasını bekliyoruz. Fatura miktarımızın kaç lira olmasını istiyorlar acaba? Bildiğimiz kadarı ile elektrik tüketimimde kota uygulaması var. Biz bu kotayı aştık. Fazlası ile fatura bedeli ödeyeceğiz. Mahallede evimizin bulunduğu sokakta hiç kimsenin elektrik sayacı 3 aydır okunmadı" şeklinde konuştu.

"Önümüz kış, herkes mağdur olacak"

Ne yapmamız gerekiyorsa biz onu yaparız diyen Mustafa Öysal, "Aylık faturalarımız gelsin biz aylık olarak zaten düzenli ödüyoruz. Bu şekilde faturalar yüksek miktarda gelmeye devam ederse, önümüz kış faturaları ödemekte bayağı bir zorlanacağız. Elektriklerimiz kesilecek, herkes mağdur olacak. Yetkililerden gerekli düzenlemeyi yapmalarını talep ediyoruz" dedi.

"Personel yetersiz"

Seyfullah Fidan ve Yukarı Zeytin köyünde yaşayan Şükrü Büyükbaş da elektrik sayaçlarının geç okunduğunu ifade etti. Yukarı Zeytin köyünde yaşayan Şükrü Büyükbaş köyde bulunan evlerinin elektrik sayacının 6 aydır okunmadığını ifade ederek bu durumun kendilerini mağdur ettiklerini belirtti.

Elektrik sayaçlarının geç okunmasının sebebinin; mevcut şirketin iflas edip bir başka şirkete sayaç okuma işinin devredilmesi ve 'yetersiz personel' olduğu şeklinde de de bilgi verildiğini belirten vatandaşlar, sayaçların zamanında okunmasını ve oluşacak mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Elektrik Sayaçları Okunmuyor, Vatandaşlar Mağdur
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elektrik Sayaçları Okunmuyor, Vatandaşlar Mağdur - Son Dakika

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