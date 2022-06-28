Elektrik tellerine takılan karga böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Elektrik tellerine takılan karga böyle kurtarıldı

28.06.2022 13:26

Elektrik tellerine takılan karga böyle kurtarıldıBİTLİS Bitlis'te elektrik tellerine takılan karga, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerince kurtarıldı.

Elektrik tellerine takılan karga böyle kurtarıldı

BİTLİS Bitlis'te elektrik tellerine takılan karga, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerince kurtarıldı.

Mutki ilçesine bağlı Çatak köyünde karganın tellere takıldığını gören vatandaşlar, durumunu VEDAŞ'a bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen VEDAŞ çalışanları, köye giderek kargayı tellerden kurtardı. Tellerden kurtulmak için çaba gösterirken her iki ayağında da kırıklar meydana gelen karga, ekipler tarafından tedavisinin yapılması için veterinere götürüldü.

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Kaynak: İHA

Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elektrik tellerine takılan karga böyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik tellerine takılan karga böyle kurtarıldı - Son Dakika
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