Elif Zorlu, Hafızlık Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika
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Elif Zorlu, Hafızlık Yarışmasında Birinci Oldu

Elif Zorlu, Hafızlık Yarışmasında Birinci Oldu
24.06.2026 17:58
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Elif Zorlu, Diyanet'in Hafızlık Yarışması 6. Bölge Finali'nde birinci olarak Türkiye Finali'ne katılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kadın Personeller Arası 11. Hafızlık Yarışması'na katılan Bozüyük Yeşilkent Kumralabdal Hafızlık Kur'an Kursu öğreticisi Elif Zorlu, önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmanın 6. Bölge Finali'nde birinci olan Elif Zorlu, Eylül ayında Karaman'da gerçekleştirilecek Kadın Hafızlık Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandı. Başarısından dolayı Kur'an Kursu Öğreticisi Elif Zorlu'yu tebrik eden Bozüyük Müftüsü Kemal Arpacı, kendisine hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi. Müftü Arpacı, hafızlık geleneğinin yaşatılmasına katkı sunan Kur'an kursu öğreticilerinin elde ettiği başarıların büyük bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Bozüyük Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge birincisi olan Elif Zorlu'ya Türkiye Finali'nde başarı dilekleri iletilirken, elde edilen başarının ilçe adına sevindirici olduğu vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elif Zorlu, Hafızlık Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika

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