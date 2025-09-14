Elifnur ve Ahmet Yurtsal Çifti Mutlu Günlerinde Evlendi

Erzurum'un önceki dönem Erzurum Baro Başkanı Av. Faruk Terzioğlu'nun kızı Doç. Dr. Elifnur Terzioğlu, Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Yurtsal ile hayatını birleştirdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elifnur (Terzioğlu) Yurtsal, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Yurtsal'ın Sivas'ta bir otelde düzenlenen düğün töreninde genç çiftlerin nikahını Sivas Belediyesi Nikah Dairesi Müdürü Kaya Erdoğan kıydı.

Elifnur- Ahmet Yurtsal çiftinin kıyılan nikah akdinin mutlu günlerinde, Terzioğlu ve Yurtsal ailelerinin yakınları ve aileleri yalnız bırakmadı. Nikah akdinin ardından evlatlarına mutluluklar dileyen Avukat Faruk Terzioğlu, "Kızım Elifnur ve oğlumuz Ahmet Yurtsal'ın düğün merasimi nedeniyle bu mutlu günümüzde mutluluğumuzu paylaşan hukuk camiamıza, eş, dost, akraba, arkadaşlarıma ve ismini sayamadığım tüm gönül dostlarıma katılımlarından teşekkür ediyorum. Evlatlarımıza bir ömür boyu sağlıklı, huzurlu, mutlu bir aile saadeti diliyorum" dedi. - ERZURUM