Üye Girişi
Elinde pastayla sınıfa giren validen öğretmene doğum günü sürprizi - Son Dakika

Elinde pastayla sınıfa giren validen öğretmene doğum günü sürprizi

16.01.2022 00:58
Elinde pastayla sınıfa giren validen öğretmene doğum günü sürprizi

Aksaray'da öğretmeninin doğum günü için sosyal medyadan Aksaray Valisine ulaşarak sürpriz kutlama isteyen 1. sınıf öğrencisinin talebini geri çevirmeyen Vali Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürünü de yanına alarak mumlarını yaktığı pasta ile dersteki öğretmene sürpriz yaptı.

Aksaray'da öğretmeninin doğum günü için sosyal medyadan Aksaray Valisine ulaşarak sürpriz kutlama isteyen 1. sınıf öğrencisinin talebini geri çevirmeyen Vali Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürünü de yanına alarak mumlarını yaktığı pasta ile dersteki öğretmene sürpriz yaptı. Şaşkına dönen öğretmen ve öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Aksaray'da Emlak Kredi İlkokulu 1. sınıfta eğitim öğretim gören 7 yaşındaki Fatih Emin Önemli, öğretmenin doğum günü için ilginç bir kutlama seçti. Kameranın karşısına geçip Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya hitaben bir görüntü çeken minik Fatih, "Valim, öğretmenimizin doğum günü için sınıfımıza gelecek misiniz? Bekliyorum" diye konuştu. Ardından öğretmen kökenli Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya sosyal medya üzerinden ulaşan öğrenci, görüntüyü mesaj olarak gönderdi. Mesajı gören Vali Aydoğdu, Fatih ile görüşerek birlikte öğretmeni İlkay Yazıcı için sürpriz bir doğum günü kutlaması planladı. Öğretmenin doğum gününün Cumartesi'ye denk gelmesi nedeniyle 1 gün önceden kutlama için hazırlanan Vali Aydoğdu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ı da yanına alarak pastaneden aldıkları pastayla okulun yolunu tuttu. Öğretmene belli etmeden idari bölüme geçen Vali Aydoğdu burada doğum günü pastasını kendi elleriyle süsleyerek mumları yerleştirdi. Ardından pastayı eline alan Vali Aydoğdu mumlarını yaktığı pasta ile birlikte öğrencileriyle derste olan öğretmen İlkay Yazıcı'nın sınıfına girdi. Elinde pastayla Vali Aydoğdu'yu karşısında gören öğretmen ve öğrenciler şaşırırken, büyük mutluluk yaşadı. Vali Aydoğdu sürprizi birlikte planladıkları Fatih'i de yanına alarak öğretmen Yazıcı ile birlikte mumları üfleyerek söndürttü. Ardından öğretmeninin doğum günü pastasını öğretmeni ile birlikte kesen minik öğrenci Fatih yine pastayı kendi elleriyle öğretmenine ikram etti. Diğer öğrencilerin alkışlarıyla pastayı yiyen öğretmen unutulmaz bir doğum günü yaşadı. Daha sonra Vali Aydoğdu Milli Eğitim Müdürü Kartal ile birlikte sınıfta bir sıraya oturarak hem öğrencilerle sohbet etti hem de ikram edilen pastadan yedi.

"Hayatımda aldığım en anlamlı hediye"

Yaşadığı mutluluğu anlatan 1/C sınıfı öğretmeni İlkay Yazıcı, "Çok mutluyum. Öğrencilerimle ilk günden beri bir kaynaşma içerisindeyiz. Valimiz ve milli eğitim müdürümüzün teşrifleri beni çok mutlu etti. Hayatımda aldığım en anlamlı sürpriz hediyelerden birisi oldu. Hepsinin ayaklarına sağlık, çocuklarımın da yüreklerine sağlık. Çok teşekkür ederim" dedi.

Vali Aydoğdu'ya nasıl ulaştığını ve nasıl işbirliğiyle bir sürpriz ayarladığını anlatan 1. sınıf öğrencisi Fatih Emin Önemli, "Video gönderdim sosyal medyadan. Valim benim öğretmenimin doğum günü için sürpriz yapmak istiyorum dedim. Pasta getirdi bize çok mutlu olduk, teşekkür ederim" diye konuştu.

"Pastamızı alarak İlkay öğretmenimizin doğum gününü kutladık"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise "1. sınıf öğrencimiz Fatih 3 Aralık günü sosyal medyadan bana bir görüntü attı. Hakikaten çok etkilendim. 1. sınıfta olduğunu, öğretmeninin 15 Ocak'ta doğum günü olduğunu, ona sürpriz yapmak istediklerini ve bizi de öğretmenimizin doğum gününü kutlamak için okula davet etti. Bir de çok güzel bir vurgu yapmış, 'Sayın Valim bu aramızda kalırsa öğretmenimize sürpriz yaparız' diye. Biz de 15 Ocak Cumartesiye denk geldiği için bugün Milli Eğitim Müdürümüzle beraber pastamızı alarak İlkay öğretmenimizin doğum gününü kutladık. Benim için en önemlisi şu; bu yaştaki çocuklarımıza öğretmenini düşünme, öğretmeninin mutluluğuyla mutlu olma duygusunu aşılamak işte eğitim dediğimiz olgu budur. Bizim çocuklarımızda bu davranışları çok geliştirmemiz gerekiyor. Ben öğretmenimize çocuklarımıza böyle bir duyguyu aşıladığı için, çocuklarımıza, Fatih'e ve ailesine de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elinde pastayla sınıfa giren validen öğretmene doğum günü sürprizi - Son Dakika


Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar dondu kaldı Survivor tarihinde bir ilk! Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar dondu kaldı         
00:48
Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin         
22:24
Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
18:42
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
23:40 Yunanistan'ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği iddia edildi
23:39 İstanbul'da cadde ve sokaklar beyaza büründü
23:18 Rıdvan Dilmen anlattı, Erbatur Ergenekon şaştı kaldı
23:10 Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya Mustafa Sandal'dan destek
22:53 Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var
22:52 İsmail Kartal'dan eski dostu hakkında yöneltilen soruya manidar yanıt: Boş kağıda imza attım
22:24 Rıdvan Dilmen, yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin
22:07 Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
21:56 Fenerbahçe'de Altay'dan sonra Berke de sakatlandı
21:22 Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 01:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: Elinde pastayla sınıfa giren validen öğretmene doğum günü sürprizi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement