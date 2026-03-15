Elitaş: "Melikgazi, Türkiye\'de en fazla yatırım yapan belediyeler arasında"

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı makamında ağırlayarak ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Genel Başkan Vekili Elitaş'ın Melikgazi Belediyesi'ne ziyaretine, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Melikgazi Meclis Üyesi Gökhan Ülke ve AK Parti yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. İlçenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan çalışmaların yanı sıra açılış ve temel atma müjdelerini de art arda sıralayan Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş Bakanımızı Melikgazi Belediyemizde misafir ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine Melikgazi'mizde yaptığımız çalışmalarımız hakkında bilgilendirmeler yaptık. Özellikle 2026 yılında yaptığımız birçok çalışmanın kurdelesini keseceğiz, açılışını yapacağız. Bayramdan sonra yapacağımız ilk açılış Çarşı Melikgazi olacak. Türkiye'de ilk defa gıda üzerine bir alış veriş merkezi kuruluyor. Kayseri'nin tüm yerel markalarını tanıtacağımız çok güzel bir hizmet. Bu yaz açılışlarla dolu olacak. Çarşı Melikgazi açılışından hemen sonra Sanat Melikgazi'nin ve Dedeman Parkımızın açılışını yapacağız. Burası şehir merkezine nefes aldıran çok güzel bir park oldu. Aynı zamanda hemen yanı başındaki Sanat Melikgazi'de on farklı branşta atölye kuruyoruz, eğitimler yapacağız. Aynı zamanda Atölye Melikgazi adı ile hanım kardeşlerimizin el emeği ürünler yapacağı, bizim de onlara katkı sunacağımız bir projemiz var. Son dönemin en önemli restorasyonlarından biri olan Gön Han restorasyonu da tamamlandı, tefrişine başladık. Kapalı Çarşı'nın girişinde, Kapalı Çarşı'ya nefes aldıracak yeni kültürel ve sosyal etkinlik merkezini de güzel bir şekilde hazır hale getirmiş olduk. Bir diğeri yedi yüz küsur yaşında olan Köşk Medrese. Restorasyonu bitti, güzel bir etkinlik alanı olarak bu yaz açılışını yapacağız. Şu anda Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesiyiz. 26 okula ulaştık. Bayramdan sonra hayırseverimizle birlikte hayata geçirdiğimiz Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu olmak üzere iki okulumuzun açılışını yapıyoruz. Bir yıldan kısa sürede Hamdi Özdemir hayırseverimizle birlikte yapımını tamamladık. Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi açıyoruz. Burası drama atölyemizin olduğu, oyuncakların 15 günlüğüne ödünç alınabileceği güzel bir proje. Yeni camilerimiz, Kur'an Kurslarımız, Akıl Küpü Kütüphanelerimiz var. Bayramdan sonra iki adet Kur'an Kursu ve iki camimizin açılışını yapacağız. Osmanlı Mahallemizde bir Akıl Küpü Kütüphanesi açılışı yapacağız. Açılışların yanı sıra 15 civarında da temel atma törenimiz olacak."

Açılış ve temel atma müjdelerinin akabinde örnek çalışmaları hakkında bilgilendirmeyi sürdüren Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi zannediyorum Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyelerden bir tanesi. Türkiye'de borcu olmayan nadir belediyeler arasındayız. Borcumuz olmadığı gibi kasamız dolu. Faizsiz, fiyat artışsız modelimizle yaptığımız daire ve arsa satışlarımız çok yoğun talep görüyor. Ortalama iki ayda bir kentsel dönüşümle ürettiğimiz dairlerimizin satışı oluyor. Eski Otogarın hemen karşısındaki blokları kaldırdık. Bir sene içerisinde Aydınlıkevler Mahallesi'nde 3. kentsel dönüşümü yapıyoruz. Hulusi Akar Bulvarı devamında bulunan Köşk Mahallemizde yeni bir kentsel dönüşüm başlatıyoruz. Dolayısıyla 8 bölgede yürüttüğümüz kentsel dönüşüm alanlarımızın sayısı 11'e çıkacak. 8000 daireyi tamamladık. Kredi kullanmadan kendi bütçemizle yapıyoruz. Bu da en büyük başarılarımızdan bir tanesi. Vatandaşlarımızın memnuniyeti oldukça yüksek. Asri Mezarlığın karşısında yatay mimaride güzel bir projeyi tamamlamak üzereyiz. Geçtiğimiz sene temelini atmıştık. Örnek bir proje. Onun benzerini de iki yüz bahçeli ev ile Mimarsinan'da yapacağız. Proje tamamlandı. Bu yaz nasip olursa onunla ilgili gelişme olacak. Dolayısıyla Melikgazi Belediyesi yatırımdan yatırıma koşuyor. Birçok açılışımızı, temel atmamızı şereflendirmeniz bizleri memnun eder" dedi.

Yapılan bilgilendirmeler neticesinde memnuniyetlerini dile getiren AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş ise; "Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Kayseri'ye geldiğimizde akşam Melikgazi bölgesini incelerken ağaçların aydınlatılmasını gördük, çok güzel olmuş. Her caddenin herhalde farklı ışıklandırması var. Farabi Caddesi sarı kırmızı olmuş. Aydınlıkevler Mahallesi 50'li yılların sonunda 60'lı yılların başında mahalle olmuştu. Sahabiye Mahallesi yine aynı şekilde 60'lı yılların başında inşa edilmişti. Demek ki 60-65 yıllık geçmişi olan bir kentte, kentsel dönüşüm ihtiyacı hasıl oluyor. İnşallah yapacağınız bu kentsel dönüşümle 50 yıllar 100 yıllar boyunca kentsel dönüşüm ihtiyacı olmayacak bir mimari ve sağlamlığa dikkat ederiz. Sizin bu konudaki hassasiyetinizi çok iyi biliyorum. İnşallah yapacağınız yeni binaların 10 yıl sonra 20 yıl sonra kentsel dönüşümle değil; uzun bir süre insanlara hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Melikgazi'miz son 30 yılda nüfusu en fazla artan Türkiye'deki ilçelerimizden birisi. 1994 yılında 120 bin civarında iken bugün 600 bine yaklaşan bir nüfusu var. Onun için gözbebeğimiz. Yapılan yatırımlar, hayırseverlerin yaptıkları yatırımlar ve büyüyen, gelişen ilçe olmanız yeni öz gelir üretmek için imkanlarınızın bulunması ve ürettiğiniz öz gelirlerle birlikte de halka yatırım yaparak makul, mantıklı, kontrollü, denetimli bir şekilde yatırımlarınızı, öz gelirlerinizi harcayınca kasalar da kendiliğinden dolu oluyor. O yüzden tebrik ediyorum. Biz belediye başkanlarımızın yaptıkları hizmetlerden gurur duyuyoruz. Sizlerin yaptığı hizmetler bizim yüzümüzü ağartıyor, göğsümüzü kabartıyor. Tüm AK Parti belediye başkanlarını tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ