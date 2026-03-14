Elitaş'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Elitaş'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

14.03.2026 16:32  Güncelleme: 16:34
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı. Kayseri'nin yatırımları ve yerel yönetim çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Elitaş; "Geleceği gören vizyon sahibi belediye başkanımızla birlikte çalıştığımız için gurur duyuyorum" dedi. Elitaş ayrıca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktor başkan Büyükkılıç'ın nezdinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği memleketi Kayseri'de, Başkan Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'ı başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. Karşılamanın ardından günün anısına belediye bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiren Elitaş, daha sonra başkanlık makamına geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye kazandırılan ulaşım başta olmak üzere yatırımlar ve yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı Projesi sürecinde şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla alternatif yolların devreye alındığını söyledi. Proje kapsamında Köşk Kışlası içinden geçirilerek Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı'nı birbirine bağlayan yolun açıldığını hatırlatan Büyükkılıç, söz konusu güzergahın önemli bir ulaşım alternatifi oluşturduğunu belirtti. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismini verdikleri caddenin Gültepe Köşk Mahallesi'ni Talas Bulvarı'na bağladığını belirten Başkan Büyükkılıç, bu yolun devamında çevre yoluna ve oradan da fuar alanı önünden havaalanına ulaşım sağlandığını söyledi. Büyükkılıç; "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Caddesi, devam edildiğinde çevre yola, oradan da fuar önünden havaalanına ulaşan, şehrin güneyini kuzeyine bağlayan bir ana arter niteliği taşıyor. Çok önemli bir alternatif yoldu" dedi. Daha önce hizmete açılan 29 Ekim Katlı Kavşağı'nın da Erciyes ve organize sanayi bölgelerine giden yolları rahatlattığını belirten Büyükkılıç, alternatif yolların açılmasının Kartal Kavşağı'nın yapım sürecinde vatandaşların trafik yoğunluğundan daha az etkilenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, "Kartal Kavşağımızın yapımını insanlarımızı bunaltmadan 9-10 ay gibi bir süre içerisinde tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu proje şehrimize ayrı bir zenginlik katıyor" diye konuştu. Kayseri'nin önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'ni 3 milyonu aşkın ziyaretçinin tercih ettiğini belirtti. Şehrin geleceğine yönelik yatırımların sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, "Kayseri'yi geleceğe taşıyacak vizyoner bir yaklaşım ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek raylı sistem, gerek karayolu gerekse havayolu yatırımların yapılmasına cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sizler de vesile oldunuz. Kayseri'yi ulaşımda konfora eriştiriyor. Dayanışma içerisinde bu güzel çalışmaları yapıyoruz. Hoş geldiniz şeref verdiniz" ifadelerini kullandı.

Elitaş'tan ulaşım yatırımlarına destek

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise Türkiye genelinde trafik yoğunluğunun arttığını belirterek Kayseri'de yapılan ulaşım yatırımlarının önemine dikkat çekti. Elitaş; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın geleceğe yönelik planlamalar yaptığını belirterek, "Türkiye genelinde olağanüstü bir trafik var. Büyükşehir belediye başkanımız şimdiden geleceğe dönük tedbir alarak başarılı bir hamle yapıyor. Geleceği gören vizyon sahibi belediye başkanımızla birlikte çalıştığımız için gurur duyuyorum" dedi. Kayseri'de ulaşım yatırımlarının bütüncül bir planlama ile yürütüldüğünü dile getiren Elitaş; "Ulaşımda yan yollar, tali yollar ve ana arterlerle güzel bir iş yapılmış. Tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, parti il yönetimi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen de hazır bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Mustafa Elitaş, AK Parti, Kayseri, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

