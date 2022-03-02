Ellerine makas ve testere alan kadınlar meyve ağaçlarında budama yaptı - Son Dakika
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Ellerine makas ve testere alan kadınlar meyve ağaçlarında budama yaptı

02.03.2022 12:49

Ellerine makas ve testere alan kadınlar meyve ağaçlarında budama yaptı Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Çiftçi Eğitim Merkezindeilk kez düzenlenen Meyvecilikte Budama Kursu büyük ilgi görürken, 80 kursiyerin 50'side kadın çiftçilerden oluştu.

Ellerine makas ve testere alan kadınlar meyve ağaçlarında budama yaptı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Çiftçi Eğitim Merkezindeilk kez düzenlenen Meyvecilikte Budama Kursu büyük ilgi görürken, 80 kursiyerin 50'side kadın çiftçilerden oluştu. 5 günlük kursta öğleye kadar teorik ders gören kursiyerler öğleden sonra da arazi de uygulama yapıyor.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde, bugüne kadar yapılan Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kurslarının ardından ilk kez düzenlenen Meyvecilikte Budama kursu yoğun ilgi gördü. Kursa, Balıkesir ve çevre illerden 80 çiftçi katılırken, kursiyerlerin 50'si de kadın çiftçilerden oluştu. Ellerine makas ve testere alan kadınlar, gün boyunca ağaç budarken, kursa katılmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Bursa'dan geldiğini anlatan Birgül Demir Aşcı, "Bursa'dan katılıyorum. Çiftçiyim. Birkaç ay önce de tıbbı bitki yetiştiriciliği kursuna gelmiştim. Şimdi de meyve budama eğitimine geldik. Ortam, arkadaşlar, Baçem çok güzel. Kursa katıldığımı için mutluyum" dedi.

İzmir'den gelen Zeliha Güreşen de," Daha öncede tıbbı bitkiler eğitimi, arkasından doku kültürü eğitimi aldım. Şimdide budama eğitimi ile hayatımıza devam ediyoruz. Çiftçilik yapıyorum. İzmir'de kırsal turizm ve tarımsal üretim yaptığım çiftliğim var. Burada da eksik bilgilerimi tamamlayıp İnşallah, daha güzel şeyler başarmayı hedefliyorum" dedi.

Emekli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Fatma Zeydan Yıldız ise, "Tıbbi ve Aromatik bitkiler üretiyorum. İnanılmaz desteklerle bahçemi büyüttüm. Şimdi de hep beraber budama kursundayız. Bilgilerimize bilgi katıyoruz. Doğa ile birlikte olmanın güzelliğini de yaşıyoruz. Her şey daha güzel olacak" diye konuştu.

Kurs eğitmeni Ziraat Mühendisi Uğur Binbir de, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi olarak bu sene ilkini düzenlediğimiz meyvecilikte budama kursuna yaklaşık 80 tane kursiyerimiz katıldı. Bu kursiyerlerin 50 tanesi kadın çiftçilerden oluşmaktadır. Bu sene ilkini düzenlediğimiz bu kurs ilgi gördü. Meyve ağaçlarının budanması konusunda sabahtan teorik olarak sınıfta verdiğimiz eğitimin ardında, öğleden sonra da arazide uygulama yapıyoruz. 5 gün olarak sürmesini düşündüğümüz kursun son 2 günü de zeytin ve zeytin budaması ile ilgili bilgi verilerek kursumuz tamamlanacaktır" dedi.

Ellerine makas ve testere alan kadınlar meyve ağaçlarında budama yaptı
Ellerine makas ve testere alan kadınlar meyve ağaçlarında budama yaptı
Ellerine makas ve testere alan kadınlar meyve ağaçlarında budama yaptı

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Balıkesir, Çiftçi, İzmir, Bitki, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ellerine makas ve testere alan kadınlar meyve ağaçlarında budama yaptı - Son Dakika


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