Emek Partisi Genel Başkanı\'ndan Tutuklamalara Tepki

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Haber: Gençağa Karafazlı

(ORDU)- Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili "Bu anlayış yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nı da görevden alır. Eğer buna halk olarak, işçiler olarak, kadınlar, gençler olarak bir karşılık veremezsek, hiç kuşkusuz görevden almaların yolu batıda da açılmış olur" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Karadeniz gezisi kapsamında Ordu'da yaptığı toplantıda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Aslan, şunları söyledi:

"Bu ilk değil, Esenyurt Belediye Başkanı'nı görevden alan anlayış yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nı da görevden alır. Eğer buna halk olarak, işçiler olarak, kadınlar, gençler olarak bir karşılık veremezsek, vermezsek yani burada ciddi bir tepki göstermez isek hiç kuşkusuz görevden almaların yolu batıda da açılmış olur. Tıpkı Van'da kayyum girişimi, Hakkari'de kayyum ataması; geçmişte Diyarbakır'da, bütün bölgedeki illere nasıl kayyum atandıysa bugün batıdaki illerde kayyum atamalarının da yolu çok açıkça açılmış olur. O yüzden burada tepki göstermek bu işi demokratik bir şekilde işleyişini sağlamak açısından da işçi ve emekçileri, halkımızı yaşanan bu antidemokratik tutuma karşı tepki göstermeye davet ediyoruz, böyle de yapmamız gerekir. Belediye başkanını görevden alma hakkını orada oy veren halkın kullanması gerekir, devletin sistemin değil kim seçmiş ise o görevden alsın, halk bunu beğenmiyorsa, istemiyorsa, hizmet götüremiyorsa, yolsuzluk yapıyorsa, hırsızlık yapıyorsa görevini kötüye kullanıyorsa oradaki halkımız belediye başkanını görevden alma hakkına sahip olabilmelidir."