Mudanya'ya gidecekler dikkat - Son Dakika
Üye Girişi

Mudanya'ya gidecekler dikkat

17.08.2022 17:05
Mudanya'ya gidecekler dikkat

Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem inşaatı için Mudanya Yolu'ndan 1 kilometrelik yol 3 şeritten 2 şeride daraltılacak.

Emek- Şehir Hastanesi raylı sistem inşaatı için Mudanya Yolu'ndan 1 kilometrelik yol 3 şeritten 2 şeride daraltılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle ;T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce, ihale edilen ve Söğüt-Taşyapı Hafif Raylı Sistem İnşaat A.O uhdesinde kalan "Bursa Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" işi çerçevesinde, UKOME Kurulu Alt Komisyonunun 17/08/2022 tarihli kararına göre 5. Etap trafik aktarım çalışmalarına başlanacak olup, bu doğrultuda kalıcı alternatif güzergah imalatlarının tamamlanabilmesi için 17/08/2022 tarih ve 23: 00 saatinde Mudanya yolu, Özdilek ile Hızlı Tren Köprü arası (1000 metre ) Kent Merkezi gidiş ve Mudanya gidiş istikametindeki mevcut 3 şeritlik yol 2 şeride daraltılacaktır.

Bu çalışmalar çerçevesinde vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları rica olunur" denildi. - BURSA

YORUMLAR
500
Mudanya'da deprem farkındalığı etkinliği yapıldı Mudanya'da deprem farkındalığı etkinliği yapıldı Mudanya'da Sel Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor Mudanya'da Sel Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Mudanya, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya'ya gidecekler dikkat - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:53 Vatandaşların ihbar ettiği kötü kokan depoda hayvansal ürünler ele geçirildi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 17:05:33. #1.12#
SON DAKİKA: Mudanya'ya gidecekler dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement