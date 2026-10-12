Emekli başçavuş Ahmet Özkalıpçı, güvercinleri için ayda 10 bin lira harcıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli başçavuş Ahmet Özkalıpçı, güvercinleri için ayda 10 bin lira harcıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emekli başçavuş Ahmet Özkalıpçı, güvercinleri için ayda 10 bin lira harcıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yaşayan emekli kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı, 2019'da emekli olduktan sonra 40'a yakın Şebap güvercini beslemeye başladı. Yakutiye ilçesi Gürcükapı'da 3+1 sobalı ev kiralayan Özkalıpçı, kira ve masraflarla ayda yaklaşık 10 bin lira harcıyor.

Erzurum'da yaşayan emekli kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı (58), çocukluk ve gençlik yıllarından bu yana ilgi ve merak duyduğu ancak görev yaptığı yıllarda zaman ayıramadığı Şebap güvercinlerini, 2019 yılında emekli olduktan sonra beslemeye başladı. Yaklaşık 40 güvercini bulunan Özkalıpçı, kuşları için 3+1 sobalı bir ev kiralarken aylık 3 bin 500 lira kira ödüyor.

Yıllardır içinde ukde kalan güvercin merakına emekli olduktan sonra zaman ayıran Özkalıpçı, Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde kiraladığı evi 'Miski' ve 'Gök' cinsi Şebap güvercinlerine ayırdı. Elektrik, su, yem ve kışın soba masraflarıyla birlikte ayda yaklaşık 10 bin lira harcayan Özkalıpçı'nın kuşlarının toplam değeri milyonlarca lirayı bulsa da güvercinlerini maddi kazanç amacıyla beslemediğini, bu uğraş sayesinde edindiği dostlukların kendisi için daha değerli olduğunu ifade ediyor.

"Emeklilik güvercinlere zaman ayırma fırsatı verdi"

Güvercinlere olan ilgisinin çocukluk ve gençlik yıllarından geldiğini anlatan Özkalıpçı, "32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yaptım. 2019 yılında en son görev yerim Erzurum'du. Erzurum'da emekli oldum sonra da burada yaşamaya devam etti. Benim küçüklükten, gençlikten itibaren bu kuşlara karşı bir ilgim, merakım vardı. Ama çalışma şartlarımızdan dolayı ilgilenemedik, zaman ayıramadık. Emekli olduktan sonra emeklilik bize bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. O gün, bu gündür işte 7 yıldır da bu kuşlarla uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Kuşlarıma fiyat biçemiyorum"

Güvercinleri için kiraladığı evde arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini ve kış aylarında soba yaktığını söyleyen Özkalıpçı, "3+1 sobalı bir evimiz var. Orayı arkadaşlarla beraber oturacak şekle getirdik. Burada zaman zaman oturuyoruz, sohbet ediyoruz arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. Evin kirasını ödüyoruz, elektrik masrafı, su masrafı ve diğer masraflarını karşılıyoruz. Kışın sobamız yanıyor, odun kömür masrafı oluyor. Ama bunlar bize hiç dokunmuyor, bize zevk veriyor. Evin kirası 3 bin 500 lira. Buranın kışın elektriği, suyu, sobasıyla bana 10 bin liraya mal oluyor. 40'a yakın kuşum var. Şebap güvercin diyoruz bunlara. Bendekiler 'Miski' ve 'Gök' diye tabir ettiğimiz kuşlar. Ben kuşlarıma fiyat biçemiyorum, şöyle biçemiyorum. Bu kuşların bana kazandırmış olduğu arkadaşlıklar, dostluklar benim için daha önemli. Burada oturup birkaç arkadaşla beraber bir bardak çay eşliğinde yaptığımız muhabbet bana çok daha büyük zevk veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
HayvanlarYakutiyeErzurumYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı Listede bir de Türk var Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var
Örümcek Adam’dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı
Trump’ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak
Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı 72 madenci hayatını kaybetti İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti
Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
10:15
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
10:09
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
09:57
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
09:32
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
09:18
Fon soruşturmaları sürerken TMSF’den dikkat çeken hamle 75 personel alınacak
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak
08:56
Avrupa’da suikast alarmı Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 10:24:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Emekli başçavuş Ahmet Özkalıpçı, güvercinleri için ayda 10 bin lira harcıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei