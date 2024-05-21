Emekli madenci çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor - Son Dakika
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Emekli madenci çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor

Emekli madenci çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 27 yıl önce maden ocağından emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor. Tarıma merak saran Baduroğlu, kendi imkanlarıyla karpuz, çilek ve fındık bahçeleri kurdu. Ürünlerini organik olarak yetiştiren Baduroğlu, bir ton çilek hasadı gerçekleştirecek ve karpuzlarını doğal organik olarak üretiyor.

21.05.2024 12:03
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Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 27 yıl önce maden ocağından emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 27 yıl önce maden ocağından emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalışan Satılmış Baduroğlu, 27 yıl önce maden ocağından emekli oldu. Tarıma merak saran Baduroğlu, kendi imkanlarıyla karpuz, çilek ve fındık bahçeleri kurdu. Kurduğu serada kendi çabalarıyla yetiştirdiği organik çileğin kilosunu 80 ila 100 lira arasında satışa çıkartan Baduroğlu, bir ton çilek hasadı gerçekleştirecek. Hobi olarak başladığı tarım işinde bir yandan da fide yetiştiren Baduroğlu, 11 dönüm arazisi üzerinde adeta siparişe yetişemiyor.

Ürünlerinin büyük bir sevgiyle bakımını yaptığını anlatan 70 yaşındaki Satılmış Baduroğlu, "Hem üretiyoruz hem de tohum fide de yapıyoruz. Bir tonun üzerinde hasat elde edeceğiz. En büyük desteğimiz yine kendimiz. Maden ocağından emekli oldum. 27 sene oldu. Ürünlerimizde hormon kullanmıyoruz. Net organik ürünler. Toprak gübresi ve hayvan gübresi kullanıyoruz. Merak edenler oluyor. Daha önce ilk defa bu işe ben başlamıştım. Bir hobi olarak başladık. Zamanla yükselttik. Karpuzlarımız, doğal organik. Geçen sene sel den dolayı az hasat vardı. Bir önceki sene 10-15 ton arası karpuz ürettik" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli madenci çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor - Son Dakika

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