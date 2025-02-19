Emekli Müdür Kendi İşini Kurdu - Son Dakika
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Yerel

Emekli Müdür Kendi İşini Kurdu

Emekli Emniyet Müdürü Mehmet Yalçınkaya, TKDK'dan 6.5 milyon TL destekle tesis açtı.

19.02.2025 23:16
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Emekli Emniyet Müdürü, TKDK'nın desteğiyle kendi iş yerini kurdu

DENİZLİ - Denizli'de 42 yıl Emniyet Teşkilatında görev yapan Mehmet Yalçınkaya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı yaklaşık 6 buçuk Milyon TL destekle tıbbi aromatik bitkiler işleme tesisi kurdu. Kurulan tesiste işlenen ürünler yurt dışına ihraç edilmeye hazırlanıyor.

Denizli'nin Çal İlçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun destekleriyle tıbbi aromatik bitkiler işleme tesisi kuruldu. Emekli Emniyet Müdürü Mehmet Yalçınkaya ve oğlu birlikte tıbbi aromatik bitkiler işleme tesisi kurma kararı aldılar. Yaptıkları çalışmalar sonucunda TKDK'nın desteklerinden faydalanmak için başvuruda bulanan işletme sahibi Yalçınkaya projenin tamamlanmasıyla yüzde 55'lik hibe desteği aldı. Projeyi yaklaşık 12 Milyon TL'ye mal eden işletme sahibi yaklaşık 6 buçuk milyon TL'lik destek aldı. 2 hafta önce tam anlamıyla faaliyete geçen işletme ürünlerini yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor. Şuan kaliteli ürün çıkarmak ve ihracatta Ph'sız ürünler istendiği için sadece işletme sahibinin tarlalarında yetişen kekikler tesiste işleniyor. 1. Sınıf kekik yağı çıkartıldığı, suyunun çıkartıldığı ve kekikleri kalibrelere ayıran işletme önümüzdeki haftalarda ilk ihracatını yapmaya hazırlanıyor.

"Yurt dışında elde ettiğimiz tecrübelerle bu işletmeyi kurma kararı aldık"

TKDK'nın yüzde 55 oranında sağladığı desteğin işletmeyi kurarken büyük cesaret verdiğini belirten işletme sahibi Mehmet Yalcınkaya; "Ben 42 yıl Emniyet Teşkilatında çalıştım ve İl Emniyet Müdürlüğü yaptım. Oğlumun da yurt dışında çalışmasıyla elde ettiği tecrübeyle beraber bu tesisi kurma kararı aldık. Tesisimiz 2 hafta gibi bir süredir faaliyete geçti. Şuan sadece kendi tarlalarımızda 4 yıldır üreterek stok yaptığımız ürünleri işliyoruz. Kendi ürünlerimiz kekiklerimizde yaptırdığımız laboratuvar analizlerinde Ph'sız ürünler olduğunu onaylattık. İhracatta Avrupa'nın hassas oldu olduğu husus ürünlerde Ph'ın olmaması. Bizde buna dikkat ederek ürünlerimizi seçiyoruz ve hazırlıyoruz. Yurt dışından aldığımız sipariş üzerine hazırladığımız ürünleri de 2 hafta içerisinde ihraç edeceğiz. TKDK'nın destekleriyle biz bu tesisimiz kurduk. TKDK'dan yüzde 55 destek aldık. 2 yıl önce ki maliyetlerle işletmenin bize maliyeti 12 milyon TL oldu ve bu maliyetin yüzde 55'ini TKDK destek olarak sağladı. İnşaat açılış süreci bitti şuanda da çalışanlarımızla beraber tesisimizde üretim yapmaya başladık" dedi.

"Kekik üretiminin yoğun olduğu Denizli'de işleme tesisleriyle de üretime destek verilmeli"

Kırsal kalkınmayı güçlendirdikleri ve kırsalda istihdam oluşturmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten TKDK Denizli İl koordinatörü Bilal Taştepe desteklemeler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Denizli kekik üretiminde dünya birincisi. 200 bin dekarlık üretim alanıyla Türkiye'deki üretimin yüzde 90'ını tekamül ediyor. Dünyanın kekik ihtiyacının ise yüzde 75'ini tek başına Denizli karşılıyor. Bu denli yoğun üretimin olduğu yerin işleme tesisleriyle de desteklenmesi gerekiyor. TKDK olarak da Çal ilçemizin kırsalında Kurulmuş olan bu tesisimize hibe desteği verdik. Kırsal alanda yatırım yapan ve burada kekikten çeşitli ürünler elde eden işletmemizi tebrik ediyoruz. Bu projemiz kırsal alanda hem katma değerli ürün elde ediyor, hem istihdam sağlıyor, hem de kırsal kalkınmada öncülük ediyor. TKDK Denizli Koordinatörlüğü olarak şuana kadar Denizli'de yüzlerce işletmeye destek verdik ve destek olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Yalçınkaya, Denizli, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli Müdür Kendi İşini Kurdu - Son Dakika

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