Emekli Müdürün Fıstık Çamı Sevinci - Son Dakika
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Emekli Müdürün Fıstık Çamı Sevinci

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Yunus Göç, emekli banka müdürü olarak fıstık çamı yetiştirip İstanbul'a gönderiyor.

15.10.2024 13:43
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SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 74 yaşındaki emekli banka müdürü Yunus Göç, 16 yıl önce fıstık çamı yetiştiriciliğine başlarken, ürettiği fidanları da İstanbul'a göndermeye devam ediyor.

İstanbul'dan Burhaniye'ye yerleşen emekli banka müdürü Göç, fıstıkçamı üreticisi oldu. Yunus Göç, şunları kaydetti:

"Bugün hayatımın en önemli günlerinden birisini yaşıyorum. Şöyle ki, bankacılık, altın, döviz ve borsa işlerinden sonra böyle bir işe atıldığım için çok mutluyum. Bunları üreterek hem sağlığımı sıhhatimi koruyorum. Hem de ülkeme çok büyük katkı sunduğuma inanıyorum. Şu gördüğümüz çamlar İstanbul'a gidiyor. Bu ağaçlar, İstanbul da taş ocaklarında yıkılan bozulan doğayı yeniden yeşillendirecek. İstanbul'un hava kalitesini değiştirecek kadar önemli bu ağaçlar. O yüzden, gerçekten çok emek çekmeme rağmen bu işi yaptığım için çok mutluyum. Herkese de tavsiye ederim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekli Müdürün Fıstık Çamı Sevinci - Son Dakika

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