Emekli Muhasebeci Çiftlik Kurdu

Burhaniye ilçesinde, 6 yıl önce ilçeye gelen emekli muhasebeci Bayram Yaman, Karadere yolundaki mütevazi çiftliğinde üretime başladı. Çiftlikte ceviz ve değişik meyve ağaçları diken Bayram Yaman, yüzlerce tavuk, ördek ve kaz gibi kümes hayvanları yetiştirirken, çevreye de örnek oldu.

İzmit Gebze de çeşitli firmalarda muhasebe müdürlüğü yapan 56 yaşındaki Bayram Yaman, 6 yıl önce emekli oldu. Burhaniye'de internetten bulduğu 7 dekarlık araziyi satın alan Yaman ilçeye yerleşmeye karar verdi. Satın aldığı araziye ceviz ağaçları diken Bayram Yaman, bir süre koyun besledi. Karadere yolu Dedekaya mevkiindeki arazisine ceviz fidanlarının yanı sıra çeşitli meyve fidanları diken Yaman, tavuk, örnek ve kaz beslemeye başladı. Arazisine Osmanlı Çileği de eken başarılı muhasebeci, yumurta ve Osmanlı çileği satışına başladı. 6 yıl önce emekli olduğunu kaydeden 4 çocuk babası Bayram Yaman, "Biz buraya Gebze'den geldik. Asıl işim muhasebecilik. Firmalarda muhasebecilik yapıyordum. Emekli olduktan sonra Gebze'den burayı bulup aldık. Geldik yerleştik. Önce cevizle başladık işe. 150 tane ceviz fidanı diktik. Sonra kendi ihtiyacımıza göre, değişik meyveler dikmeye başladık. Bir taraftan hayvancılığa merak sardık. Bir süre koyunlarla uğraştık Sonra da tavuk olayına girdik. Yumurta satmaya başladık. Yumurtalardan civciv çıkartıp tavukların sayısını artırdık. Tavuk ticareti yaptık. Köpeklerimiz var. Tavuklarımız kazlarımız var. Ördeklerimiz var. Bıldırcın yetiştirdik. Bıldırcın yumurtalarının satışını yapıyoruz. Değişik meyvelerimiz var. Artı Osmanlı çileğini bu bölgede sanırım sadece biz yetiştiriyoruz. Tadını alan sürekli sipariş vermeye başladı. O konularda belli belli bir yol kat etmeye başladık. Emekli olarak geldik. Ama, emekliliği burada yine ticaretle üretimle çalışmayla devam ettiriyoruz. Buraya farklı bir hava kattık. Farklı bir ortam oluşturduk, kendimize göre. Hem doğanın tabiatın organikliğin tadını çıkartıyoruz. Kendimize göre. Hem de üretime devam ediyoruz" dedi. - BALIKESİR