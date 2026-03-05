Bozdoğan'da emekli öğretmen Güner, hayatını kaybetti - Son Dakika
Bozdoğan'da emekli öğretmen Güner, hayatını kaybetti

05.03.2026 12:48  Güncelleme: 12:50
Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Salim Tümer Apaydın'ın eniştesi ve uzun yıllar eğitim camiasında hizmet veren emekli öğretmen Akın Güner, vefat etti. Güner'in cenazesi Bozdoğan Çarşı Camii'nde düzenlenecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve önceki dönem Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın'ın eniştesi, emekli öğretmen Akın Güner vefat etti.

Bozdoğan'da uzun yıllar eğitim camiasına hizmet eden Güner'in vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Akın Güner'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Bozdoğan Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Salim Tümer Apaydın, Bozdoğan, Aydın, Yerel, Son Dakika

