Çiçek sevgisi emekliliğinde işe dönüştü - Son Dakika
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Çiçek sevgisi emekliliğinde işe dönüştü

Çiçek sevgisi emekliliğinde işe dönüştü
16.07.2026 10:53  Güncelleme: 10:58
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Giresun'da 24 yıl mobilya öğretmenliği yapan Tuncer Özkaya, emekliliğinde hobi olarak başladığı çiçek yetiştiriciliğini ticari üretime çevirerek 250 çeşit süs bitkisi ve 60 çeşit çiçek üretiyor. Bölgedeki peyzaj kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan Özkaya, istihdam da yaratıyor.

Giresun'da 24 yıl mobilya öğretmeni olarak görev yapan Tuncer Özkaya, meslek hayatı boyunca hobi olarak ilgilendiği çiçek yetiştiriciliğini emekliliğinin ardından profesyonel üretime dönüştürdü.

Karadeniz Bölgesi'nde süs bitkisi üretimindeki eksikliği fırsata çeviren Özkaya, bugün yaklaşık 250 çeşit çalı grubu süs bitkisi ile 60 çeşit mevsimlik ve çok yıllık çiçeğin üretimini gerçekleştiriyor.

Tuncer Özkaya, emekli olmadan önce hobi amaçlı sürdürdüğü çiçekçiliği, emeklilik sonrası ticari üretime dönüştürdüğünü belirterek, Karadeniz Bölgesi'nde süs bitkisi üretiminin yok denecek kadar az olmasının kendisini bu alana yönlendirdiğini söyledi.

Yaklaşık 250 çeşit çalı grubu süs bitkisi ile 60 çeşit mevsimlik ve çok yıllık çiçeği tohumdan ve çelikleme yöntemiyle ürettiklerini ifade eden Özkaya, üretim sürecinin uzun ve zahmetli olduğuna dikkat çekti. Bir süs bitkisinin satışa hazır hale gelmesinin 3 ila 5 yılı bulduğunu belirten Özkaya, bu nedenle sektöre ilginin sınırlı kaldığını ifade etti.

Gurbetçiler peyzaj kültürünü yaygınlaştırdı

Ürettikleri bitkilerin belediyelerin park ve bahçe düzenlemelerinde, müteahhitlerin peyzaj uygulamalarında ve bireysel bahçe düzenlemelerinde kullanıldığını kaydeden Özkaya, özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerin memleketlerine dönüşleriyle birlikte peyzaj kültürünün bölgede yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Gurbetçilerin Avrupa'da gördükleri bahçe düzenleme anlayışını Giresun'a taşıdığını belirten Özkaya, "Yurt dışından gelen hemşehrilerimiz evlerinin bahçelerini düzenlemeye başlayınca komşuları ve akrabaları da bu kültüre ilgi göstermeye başladı. Böylece bölgede peyzaj bilinci her geçen gün gelişiyor" dedi.

Üretimle beraber istihdama da katkı sağlıyor

Üretimin yalnızca kendi işletmelerine değil istihdama da katkı sunduğunu dile getiren Özkaya, "Büyük peyzaj projelerinde dönemsel olarak 50 ila 60 kişiye kadar istihdam sağlanabiliyor. Sera tesisimizde 7/24 ilgilenmek gerekiyor. Bitkilerin hepsi çocuk gibi bakım ve ilgi bekliyor. Bunun yanı sıra dönem dönem peyzaj işleri aldığımızda 50-60 kişiye varan personele ihtiyacımız oluyor. Bölgede üretimin yaygınlaştırılması gerekir. Alım garantili üretim modeliyle her ilçede süs bitkisi seraları kurulması hem kırsal kalkınmaya hem de istihdama katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Karadeniz iklimsel olarak üretim avantajına sahip

Karadeniz'in iklim avantajının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özkaya, "Bölge Doğu Anadolu ve Kafkas ülkelerine yakınlığı sayesinde önemli bir üretim ve pazarlama merkezi durumunda. Özellikle Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars gibi illerin yaz mevsimine geç girmesi nedeniyle bu bölgelerde çiçek ve süs bitkisi talebi sürüyor. Karadeniz sahili yaza başladığında bu bölgeler bahara yeni başlamış oluyor. Giresun'dan yapılacak sevkiyatların nakliye maliyetinde önemli avantaj sağlanıyor. Süs bitkileri üretim merkezi konumundaki Yalova'dan Gürcistan'a yapılan sevkiyatlarda nakliye maliyeti yaklaşık 5 bin euroyu bulurken, Giresun'dan bu rakam yaklaşık bin euro seviyesinde. Bu avantajı değerlendirebilirsek bölgemiz süs bitkisi üretiminde önemli bir merkez haline gelebilir" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresun, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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