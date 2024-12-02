Emekli Öğretmenden İlham Verici Günlük - Son Dakika
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Emekli Öğretmenden İlham Verici Günlük

Emekli Öğretmenden İlham Verici Günlük

81 yaşındaki Kerim Oğraş, 40 yıldır günlük tutarak gençlere okuma ve yazmanın önemini anlatıyor.

02.12.2024 10:57
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde 81 yaşındaki emekli öğretmen Kerim Oğraş, 40 yıldır günlük tutarak çevresine ilham veriyor. Emekli öğretmen Oğraş, yaşadığı ilçede ve dünyada meydana gelen olayları kaydederek, yazdıklarının geleceğe ışık tutmasını amaçlıyor. Okuma ve yazmanın önemine dikkat çeken Oğraş, özellikle genç neslin eğitim almasını ve bilgi sahibi olmasını istiyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki emekli öğretmen Kerim Oğraş, yıllardır sürdürdüğü yazma azmiyle çevresindeki insanlara ilham kaynağı oluyor. 1984 yılında kendi aile geçmişini belgelemek amacıyla şeceresini çıkarmaya karar veren Oğraş, o günden bugüne günlük tutmayı da alışkanlık haline getirdi. 40 yılı aşkın süredir her gün Türkiye'de, dünyada ve yaşadığı çevrede olan biten olayları, doğum ve ölüm tarihlerini düzenli olarak kaydeden Oğraş, ilerleyen yaşına rağmen yazmayı sürdürüyor.

Yakınlarının ölüm tarihlerini bilmeyenler ona danışıyor

Günlük tutma serüvenini anlatan 81 yaşındaki Kerim Oğraş, "25 sene Baskil'de bir okulda müdürlük yaptım. 1984 yılında kendi şeceremi çıkarttım ve ondan sonra da günlük tutmaya başladım. Her gün olup bitenleri, doğanları, ölenleri yazdım. Ayrıca, Türkiye'de, ilçemde, mahallemde olan önemli olayları deftere not aldım. Darbeleri yazdım, olup bitenleri yazdım, hükumetin başına geçenleri yazıyorum. Çok büyük bir eser. Arkadaşlar babalarının ölüm tarihini bilmiyor, gelip soruyor ben de kendisine söylüyorum. Okuma ve yazmanın da çok faydası var. Bunlar geleceğe ışık tutuyor. Okuma ve yazmanın faydaları. Bunun için milletin, kızların okumasını istiyorum. Herkes okusun, bilgi sahibi olsun" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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