Emekli olan trafik polisine meslek hayatının son gününde pastalı kutlama - Son Dakika
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Emekli olan trafik polisine meslek hayatının son gününde pastalı kutlama

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Ankara'da 31 yıldır görev yapan trafik polisi Kenan Üstüner, emeklilik gününde mesai arkadaşları tarafından unutulmadı. Görevi başındayken pastalı kutlama yapılan Üstüner, meslektaşlarıyla hatıra fotoğrafı çekti. Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da emekleri için teşekkür etti.

23.07.2024 22:04
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Emekli olan trafik polisine meslek hayatının son gününde pastalı kutlama

ANKARA - Ankara'da trafik polisine meslek hayatının son gününde mesai arkadaşları tarafından emeklilik pastası kesildi.

Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 31 yıldır görev yapan Kenan Üstüner, meslek hayatının son gününde mesai arkadaşları tarafından unutulmadı. Emekli olacak Üstüner'e ekip arkadaşları tarafından görevi başındayken pasta kesildi. Kendisini son gününde yalnız bırakmayan meslektaşları ile hatıra fotoğrafı çekinen Üstüner'e, Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli olan trafik polisine meslek hayatının son gününde pastalı kutlama - Son Dakika

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