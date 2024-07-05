Emekli Pazarcı Süleyman Çırpı, Üniversiteli Oğluna ve Arkadaşlarına Burs Verecek - Son Dakika
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Yerel

Emekli Pazarcı Süleyman Çırpı, Üniversiteli Oğluna ve Arkadaşlarına Burs Verecek

Muğla'da 2013 yılında emekli olduktan sonra pazar yerinde kar helvası ve kestane satarak geçimini sağlayan Süleyman Çırpı, bu yıl üniversiteli oğlu ve iki arkadaşına burs verecek. Çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için pazarcılık yapmaya başlayan Çırpı, kar helvası ve kestane satışlarından elde ettiği geliri öğrencilere burs olarak kullanacak. Çırpı, Muğla halkının kar helvasına büyük ilgi gösterdiğini ve aldığı duaların kendisi için paradan daha değerli olduğunu belirtti.

05.07.2024 12:27
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Muğla'da 2013 yılında kamudan emekli olduktan sonra pazar yerinde yaz aylarında kar helvası kış aylarında da kestane ve ceviz satan Süleyman Çırpı, üniversiteli oğluna ve iki arkadaşına burs verecek.

Emekli olduktan sonra manevi ve ekonomik şartlardan dolayı çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını belirten ve iki çocuğu üniversitede okuyan Süleyman Çırpı, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için pazarcılık yapmaya karar verdiğini kaydetti. Çocukluğundan beri pazar yerlerinde sebze meyve satma alışkanlığının olduğunu söyleyen Çırpı, yaz aylarında geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan kar helvası, kışın da kestane ve ceviz satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Aydın Madran yaylası, Fethiye Seki ve Denizli bölgelerindeki kuyulardan temin edilen doğal karlar ile Ramazan Bayramı sonrası kar helvası sezonunu açan Çırpı, Muğla'da birden fazla noktada vatandaşlara hizmet veriyor.

Bu yıl çocuklarının yanı sıra iki üniversite öğrencisine de destek olmayı planladığını belirten Çırpı açtığı ikinci tezgahın gelirini öğrencilere burs olarak yansıtacak. Kar helvası kültürünün Osmanlı zamanına dayandığını belirten Çırpı, Muğla halkının bu tatlıya büyük ilgi gösterdiğini ve aldıkları duaların paradan daha değerli olduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emekli Pazarcı Süleyman Çırpı, Üniversiteli Oğluna ve Arkadaşlarına Burs Verecek - Son Dakika

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