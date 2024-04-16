Emekli polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Emekli polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde emekli polis memuru ziyarete geldiği evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Orhaniye Mahallesi Zambak Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Eskişehir'den ailesinin yanına ziyarete gelen 53 yaşındaki emekli polis memuru Özkan Taşkın silahla kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

16.04.2024 00:34
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- Emekli polis memuru silahla vurulmuş halde bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde emekli polis memuru ziyarete geldiği evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Orhaniye Mahallesi Zambak Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Eskişehir'den ailesinin yanına ziyarete gelen 53 yaşındaki emekli polis memuru Özkan Taşkın silahla kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından emekli polis memuru Özkan Taşkın otopsi yapılmak üzere Muğla Yerkesik Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA

Memur, Muğla, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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