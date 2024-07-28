İstanbul Bahçelievlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden emekli polis memuru Yakup Koca'nın cenazesi memleketi Gaziantep'in Araban ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul Bahçelievler de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 53 yaşındaki 3 çocuk babası Arabanlı emekli polis memuru Yakup Koca'nın cenazesi memleketi Araban'da kılınan cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, ile Arabanlı vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Emekli Polis Memuru Yakup Koca'nın Cenazesi Araban'da Defnedildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?