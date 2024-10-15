Emekli Salih Karakoç'tan Geçim Çığlığı

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(EDİRNE) - Edirne'nin Havsa ilçesi Naipyusuf köyünde yaşayan emekli vatandaş Salih Karakoç, aldığı maaşla geçinemediğinden yakındı. Karakoç, "Babam 37 sene bakkal işletti, her hafta köfte ekmek yerken şimdi poğaça, simide kaldık. O bile veresiye, yazdırıyoruz" dedi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde yaşayan Salih Karakoç, pahalılıktan şikayet ederek emekli maaşıyla geçinemediğini söyledi. 37 yıl bakkal işleten babasının ekonomik koşullarını hatırlatan Karakoç, şunları söyledi:

"Gel de 12 bin 500 lira emekli maaşıyla geçin"

"1974'te Kıbrıs Savaşı olurken, babam beni Havsa'ya getirirken üç günde bir köfte ekmek yerken şu anda bir simit bir çaya düştük. Gel de 12 bin 500 lira emekli maaşıyla geçin. Emekliler yılı ya hani. Babam 37 sene bakkal işletti, her hafta köfte ekmek yerken şimdi poğaça, simide kaldık. O bile veresiye, yazdırıyoruz."