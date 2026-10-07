Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı, TÜİK rakamlarını sembolik tabutla protesto etti - Son Dakika
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Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı, TÜİK rakamlarını sembolik tabutla protesto etti

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Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı, TÜİK rakamlarını sembolik tabutla protesto etti
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DEV Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı Metin Önal, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına sembolik tabut başında tepki göstererek "Emekli öldü" dedi. Önal, emeklilerin insanca yaşam ve milli gelirden hak ettikleri payı istediğini vurguladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - DEV Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı Metin Önal, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki göstererek, "Emekli öldü" dedi.

Önal, "Gariban emekliyi ölmeden gömdüler" yazılı sembolik tabut başında yaptığı açıklamada, emeklilerin insanca yaşam ve milli gelirden hak ettikleri payı istediklerini vurguladı.

Önal, şunları söyledi:

"Yine TÜİK yapacağını yaptı. Piyasa ile alakası olmayan bir rakam belirledi. Emekliler ne yazık ki yine hüsrana uğradılar. Piyasa fiyatlarıyla TÜİK'in arasında uçurumlar var. Sadece akaryakıta gelen zamlarla dahi hesaplasanız, rakamların birbiriyle hiçbir alakası olmadığını göreceksiniz.

İnsanca yaşayamıyoruz. Et göremez olduk, sağlıklı beslenemiyoruz. Hastanelerin tamamında emekli insanlar dolu. Yaşantımız her geçen gün daha da zorlaşır hale geldi. ?27 yıl, 28 yıl, 30 yıl boyunca ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz. Emekliye 'acıyın' da demiyoruz. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. Milli gelirden hakkımız olan payımızı istiyoruz. Sadece insan gibi yaşamak istiyoruz. Artık torunlarımızı gördüğümüzde utanır halde kalmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydeden Önal, "Sembolik olarak koyduğumuz tabutta da gösterdiğimiz gibi gariban emekliyi ölmeden gömdüler. Ne yazık ki son 15 yıldır gariban emekli açlıktan ölüyor artık. Besinsizlikten ölüyor, vitaminsizlikten ölüyor. Her ne kadar bu tabut burada olsa da sonuna kadar biz mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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