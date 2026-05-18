Emekliler 4 Bin Lira İkramiyeyi Yetersiz Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekliler 4 Bin Lira İkramiyeyi Yetersiz Buldu

18.05.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de emekliler, 4 bin lira bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu belirtti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler 4 bin lira bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu ifade etti. Bir emekli, "4 bin lirayı çocuklara, torunlara harçlık falan vereceğiz. Başka ne yapacağız? 4 bin lira kurbanlık etmez" dedi.

Emeklilerin bayram ikramiyesi olan 4 bin lira hesaplara yatmaya başladı. Kadirli'de ise emekliler ikramiye miktarının yetersiz olduğunu belirttiler.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir emekli, "4 bin lirayı çocuklara, torunlara harçlık falan vereceğiz. Başka ne yapacağız? 4 bin lira kurbanlık etmez. İkramiyeyi ilk verdiği yıllarda bin lira ile alıyorduk, şimdi mümkünatı yok. 4 kilo et alırız şimdi" ifadelerini kullandı.

Bir başka emekli de ikramiyenin yetmediğini anlatarak, "Bir kilo soğan, bir kilo salatalık, bir kilo patates alıp evine gideceksin. Başka ne yapacaksın? 20 bin liraya ne kurbanı alacaksın? Mahkum oğlum var ona mı yatırayım kendime mi bakayım" dedi.

Bir ilçe sakini ise, "İkramiyeye şükür ama hiçbir zaman gülmedik. Emekli hiç gülmedi. Emekli yerin dibine vuruluyor. İkramiyeyle ne yapacağız? Olan ihtiyacımızı az buçuk karşılayacağız, çola çocuğa bayram harçlığı, şu, bu, biter. Eskiden maaşımız asgari ücretin üstündeydi şimdi altında" diye konuştu.

"4 BİN LİRA NE YAPACAK Kİ 2 KİLO ÇAY YAPMAZ"

Bir emekli de aylığının yetmediğini, ikramiyeyi ise henüz almadığını bildirerek, "Alırsam ne yapacağız? Bir şey yapamayız. İlk maaşım 500 liraydı, 10 tane çeyrek alıyordum 2008 yılında, şimdi iki tane çeyrek de alamıyoruz" dedi.

Bir başkasıysa, "4 bin lira ne yapacak ki? İki kilo çay yapmaz. İkramiye ilk yattığında bin liraydı, şimdi kurbanlığın üçte biri değil, yarısı olmaz. Şimdi ben bir kurbanlık beğendim '80 kilo gelir, geçer' diyor adam. 40 bin liraya yakın, maaşımın iki katı olur. 4 bin liraya da ancak şeker alırız. 9 tane torun var, hangi birine vereyim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler 4 Bin Lira İkramiyeyi Yetersiz Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:21:28. #7.13#
SON DAKİKA: Emekliler 4 Bin Lira İkramiyeyi Yetersiz Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.