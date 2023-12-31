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Emekliler, aldıkları maaşlara tepki gösterdi - Son Dakika
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Emekliler, aldıkları maaşlara tepki gösterdi

Artvin'de emekliler, hayat pahalılığından dolayı aldıkları emekli maaşlarına tepki gösterdi. Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirten emekliler, yetkililere seslenerek adalet istediklerini dile getirdi. Emekli maaşlarının Ankara'daki iktidar temsilcilerine verilmesi durumunda onların bir ay geçinebileceklerini sorgulayan emekliler, maaşlarını devlete bağışlama teklifinde bulundu. Emekliler, hayat şartlarının zorluğuna dikkat çekerek, daha adil bir düzen talep etti.

31.12.2023 - 14:10,  Güncelleme: 14:11
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UĞUR İSTANBULLU

Artvin Kemalpaşalı emekli Adem Yenigül, "7 bin 500 lira emekli maaşını Ankara'daki iktidar temsilcilerine verseler acaba onlar bir ay geçinebiliyor mu? Eğer onlar geçinebiliyorsa, ben maaşımı almayacağım ve devlete bağışlayacağım. Bize onu layık görmüşler, o zaman bir şey demiyorum artık" dedi.

Artvin'de emekliler, hayat pahalılığından yakınarak aldıkları emekli maaşlarına tepki gösterdi.

"BİR GÜN ADALET ONLARA DA LAZIM OLACAK"

Kemalpaşalı emekli Adem Yenigül, "Biz emekliyiz, 7 bin 500 lira alıyoruz emekli maaşı. Yetkililer bizim aldığımız maaşlarla ilgili bir ses çıkarmıyorlar. Kendilerine gelince Meclis'te kanunu bir saatte geçirirler ama 16 milyon emekliye sıra geldiği zaman 6 ayda geçirirler. 7 bin 500 lira emekli maaşını Ankara'daki iktidar temsilcilerine verseler acaba onlar bir ay geçinebiliyor mu? Eğer onlar geçinebiliyorsa, ben maaşımı almayacağım ve devlete bağışlayacağım. Bize onu layık görmüşler, o zaman bir şey demiyorum artık. Onlar geçinebiliyolarsa eğer tekrar söylüyorum bize de aynısını versinler. Onlar yemek yiyor da, biz taş mı yiyoruz? 7 bin 500 lira maaş alan emekli taş mı yiyor? Böyle bir adaletsizlik olmaz, bir gün adalet onlara da lazım olacak" dedi.

"AĞABEYİM ALMANYA'DAN, BABAM YURTDIŞINDAN EMEKLİ. BEN BURADAN EMEKLİ OLDUM VE AMELE GİBİ ÇALIŞIYORUM"

Borçkalı emekli Ali Nalbant ise "Ben emekliyim. Emeklilik nasıl bir şey diye sorarsanız bence gereksiz bir şey. Hayattayken seni öldürür. Ama yine de fakirlikten daha iyidir, yani hiç bir şeyi olmayanlardan daha iyidir. Benim köyümde çayım ve fındığım var, yazın onları yapıyoruz ve onlarla geçiniyoruz. Yoksa emekli maaşıyla geçinme şansımız yok. Benim babam yurtdışından emekli, ağabeyim Almanya'da, birader de muhtar. Ben emekli olduğum halde amele gibi çalışıyorum" diye konuştu.

"EMEKLİ İÇİN YILBAŞI PANTOLON, PİJAMA DEMEK. BU AKŞAM ÇEKİRDEK YEMEYE DEVAM"

Kemalpaşalı emekli Paşa Ali Akbıyık da "Emekliyim ve boşum. Fiyatlar almış başını gidiyor, milletin alım gücü yok. Emeklinin durumunu biliyorsunuz. Sabah kahvaltı, bir de akşam yemeği... Başka da bir şey yok. Herhangi bir sosyal aktivitemiz yok. Yılbaşı yaklaştı, pantolon pijama ile devam bu akşam. Çekirdek yemeye devam edeceğiz yılbaşında" dedi.

Borçkalı emekli Yakup Sarıoğlu, "Emekliyim 7 bin 500 lira maaş alıyoruz ve zor geçiniyoruz. Çay bahçelerimiz var o da para etmedi. Fındık da var ama o da doğru dürüst olmadı. Sekiz tane çocuğum var. Çocuklarımı liseyi bitirdikten sonra maddi sıkıntıdan dolayı okutamadık. Abi düzelir mi diyorsun inşallah düzelir diyorum" ifadesini kullandı.

Emekliler, aldıkları maaşlara tepki gösterdi
Kaynak: ANKA
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Almanya, Artvin, Ankara, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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