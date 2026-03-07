Emekliler Bayram İkramiyesi İçin İmza Topladı

(ESKİŞEHİR) - Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması amacıyla başlattıkları imza kampanyasını sonlandırdıklarını söyleyen DİSK DEV Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, "4 gün içerisinde saat 12.00 ile 16.00 arası 5 bine yakın imza topladık" açıklamasında bulundu.

DİSK DEV Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, emeklilerin bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması amacıyla başlattıkları imza kampanyasının son gününde yaptıkları basın açıklamasında 4 gün içinde 5 bin imza topladıklarını ifade etti. İktidara seslenen Kılıç, 17 milyon emeklinin hakkının yok sayılmaması gerektiğini belirtti.

DİSK DEV Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, konuşmasında şunları söyledi:

"İmza kampanyamızı bugün burada sonlandırırken, 81 ilde salı günü başlattığımız ve bugün sonlandıracağımız imza kampanyamıza emeklilerin çok yoğun ilgisi vardı. Bugün de Eskişehir'de sonlandırırken diğer tüm arkadaşların, bizi destekleyen, yanımızda olan emekçilerin hepsine teşekkür ediyoruz. 4 gün içerisinde saat 12.00 ile 16.00 arası 5 bine yakın imza topladık. Emeklilerin ekonomik, sosyal, kültürel yaşamın her alanında haklarını koruyabilmesi için sendikal örgütlenme haklarının anayasal güvence altına alınmasını ve uluslararası sözleşmelere tanınan bu hakların önündeki tüm yasal engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz."

"Bayram ikramiyesine zam yapmamak emekliyi yok saymaktır"

Sendikalı olmak haktır. Bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çekilmesi için yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında emekli, bayram ikramiyesinin insanca bir yaşam standardı gözetilerek net asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz. Emekliyi değil, yoksulluğu bitirmek için imza veriyoruz. AKP iktidarı, bayram öncesi bayram ikramiyesine hiçbir zaman zam yapılmayacağını açıkladı. Bu 17 milyon emeklimizi sosyal atık muamelesi ve yok saymaktır. Milyonlarca emeklimizin aylıklarına bin TL zam yapmak için günlerce nöbet tuttuk. Bu ülkenin dünü, hafızası, üretimi ve alın teri olan emeklilerimize lütuf değil; sosyal devletin ve anayasal hakkı olduğunu bilmeliler. Emeklinin onuruyla oynamayın.

"Bugün Türkiye'nin birinci gündemi mutfaktır"

Bugün Türkiye'nin birinci gündemi mutfaktır, kiradır, faturadır, dolaylı vergilerdir, sağlıktır, pazardaki eksilen filesidir. Emekli, insan onuruna yakışır bir yaşam için mücadele veriyor. Açlık sınırının altında ömrünün geri kalanını hayatta kalma mücadelesine dönüştürmüştür. Ekonomi büyüyor, rakamları açıklanıyor, 'Türkiye büyüyor' deniliyor ancak emekçinin, emeklinin cüzdanından, yaşamından çalınıyor. TÜİK aklımızla alay ediyor, payımıza yine yoksulluk ve açlık düşüyor. Büyümeden yandaşlara, sermayeye pay, emekli ve emekçiye yaşam mücadelesi düşüyor. Buradan AKP iktidarı ve ortağına sesleniyoruz; önümüz bayramdır; 17 milyon emekli ve ailesini bu ekonomik tabloda yok saymayın. Emeklinin hakkını teslim edin.

Bu adaletsiz düzen karşısında sessiz kalmayacağız. Geçim derdimizi siyasetin merkezine taşımayı sürdüreceğiz. Maaş ve bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkaracak şekilde direteceğiz. Sefalet koşullarında hayata mahkum ettiğiniz 17 milyon emeklimizin vicdanı, iradesi ve sandıktaki sözü bu ülkenin yarınlarını belirleyecektir."